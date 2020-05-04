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YKS ve LGS sınav tarihleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS 27-28 Haziran'da, Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, askeri liselere geçiş sınavı 14 Haziran'da yapılacak
 04 Mayıs 2020 19:49
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YKS ve LGS sınav tarihleri değişti

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.10'da başlayan toplantı saat sürdü. Alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptı.

YKS sınav tarihi öne alındı

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda şu kararları aldık. YKS 27-28 Haziran'da, Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, askeri liselere geçiş sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyelerdeki durma süreleri, uzlaştırma görevlendirilmesi 15 Haziran'da sona erecek. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının ötelenmesi mümkündür. Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberlerdeki kurallara uyarsak daha kısa sürede atlatabiliriz.

ÖSYM Başkanlığının daha önce yayımladığı takvime göre sınavın 25 ve 26 Temmuz'da yapılması planlanıyordu. LGS'nin de daha önceki takvime göre 7 Haziran'da yapılması planlanıyordu.
Memurlar.Net - Özel

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