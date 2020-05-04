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Erdoğan açıkladı... Maske satışına yeniden izin verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske satışına yeniden izin verilecek" dedi.
 04 Mayıs 2020 20:00
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Erdoğan açıkladı... Maske satışına yeniden izin verilecek

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.10'da başlayan toplantı saat sürdü. Alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptı:
Memurlar.Net
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