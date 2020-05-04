Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir mahalle ve bir apartmanda uygulanan karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çevre Yolu Apartmanı'nda 21 Nisan'da başlayan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün uzatılmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu mahalle ve apartmanda sokağa giriş ve çıkış kısıtlamasının 10 Mayıs 2020'a kadar devam edeceği belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Esentepe Mahallesi bu gece 00.00'dan itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınacak.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Esentepe Mahallesi'nin korona virüs vakalarının yoğunlaşması sonrasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizi de tehdit etmeye devam etmektedir. Bu hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 4 Mayıs 2020 tarihinde Valimiz Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınının ilimizde yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında, ilimiz Esentepe Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarının yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihi, saat 00.00'dan itibaren Esentepe Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarının kapatılarak, 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

BİTLİS

Bitlis merkeze Yolalan Beldesi ve bağlı mahallerinde uygulanan karantina kararı tekrar uzatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.05.2020 tarihli ve 2020/37 Sayılı Kararı Yolalan beldesindeki karantina kararı 18.05.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 04.05.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Bitlis İl Merkezine bağlı Yolalan Beldesi ve bağlı tüm mahallelerinin Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu 21.04.2020 tarih ve 2020-33 sayılı kararına istinaden 21.04.2020 tarih ve saat 14.00'den itibaren karantinaya alınmış ve Beldenin giriş/çıkışları kapatılmıştır. Yolalan Beledisinde yeni pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında 18.05.2020 tarih ve 20.00 saatine kadar karantinanın devam etmesi ve köye giriş çıkışların kapalı kalması halinin devamına, Yolalan Beldesin'de ve mahallelerinde iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli Emniyet, Jandarma, personelleri ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili karardan muaf sayılmalarına, oy birliği ile karar verilmiştir".

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü ile Şirvan ilçesi Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü ile Şirvan ilçesi Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrasının korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, ''İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır'' denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alınırken, 2 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, merkez Haliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde bir, Viranşehir ilçesinin Yeni Mahallesinde ise 2 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 3 binada, 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Birecik ve Haliliye ilçesinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Ajanslar