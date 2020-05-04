ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti
|04 Mayıs 2020 20:33
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New York'un Long Island bölgesinde yaşayan M.S. adlı Türk vatandaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Yakınlarından edinilen bilgiye göre, M.S'nin yaklaşık bir aydır Kovid-19 ile mücadele ettiği aktarıldı.
28 gün önce salgın belirtileri göstermeye başlayan M.S'nin Stony Brook Hastanesine kaldırıldığı ve 24 gündür tedavi altında olduğu kaydedildi.
22 gün yoğun bakımda kalan ve 2 gün önce testinin negatif çıkması üzerine normal odaya alınan M.S'nin gece vefat ettiği belirtildi.
İki çocuk babası 53 yaşındaki M.S'nin cenazesinin, vasiyeti üzerine 34 yıldır gidemediği memleketi Rize'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar New York/New Jersey bölgesinde 15, Chicago'da 3 ve Florida'da 1 olmak üzere toplam 19 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.
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