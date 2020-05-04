Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV yayınında LGS'ye girecek her öğrencinin kendi okulunda gireceğini söyledi.

Ziya Selçuk'un açıklamalarının satırbaşları

Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz.

YÖK'te YKS ile kararlar alıp uyguluyor. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.

Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler.

Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.

TEMENNİM OKULLARIN 1 HAZİRAN'DA AÇILMASI

Okul şu tarihte açılacak demek doğru değil. Bu dönem dinamik bir süreç. 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

Biz de okulların açılmasını diliyoruz. En azından kademeli olarak açılmasını istiyoruz.

1 Haziran için birden fazla planımız var. Koşullar çok iyi giderse deriz okulları açıyoruz. Kısmi iyileşme olur o zaman da kademeli açıyoruz deriz. Şartlara bakacağız. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla görüşüp ve değerlendireceğiz.

Temennim 1 Haziran'da okulların tümüyle açılması.