YÖK'ten YKS açıklaması
Yüksek Öğretim Kurumu, gerekli koruyucu önlemler alınarak YKS'nin yapılacağını duyurdu.
|04 Mayıs 2020 21:12
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Yüksek Öğretim Kurumu, gerekli koruyucu önlemler alınarak YKS'nin yapılacağını duyurdu.
İşte YÖK'ten yapılan YKS açıklaması
Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Covid-19 küresel salgınına
karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan
normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda
YKS sınavı,
"ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak", 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
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