Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
SİVAS'ta kolonya içerek komaya giren A.K (57) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
|04 Mayıs 2020 21:24
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SİVAS'ta kolonya içerek komaya giren A.K (57) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda yaşandı. Pansiyonda kalan A.K.'nin rahatsızlandığını gören göreviler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kolonya içtiği belirlenen A.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Alkol komasına giren ve yoğun bakıma alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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