İletişim Başkanı Altun, NewYork Times gazetesine ders verdi
|04 Mayıs 2020 21:34
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi her fırsatta karalayan, son olarak Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkeler arasında saymayan NewYork Times gazetesine ders verdi.
Amerikan gazetesinin 1 Mayıs tarihli başyazısında Almanya başta olmak
üzere bazı ülkelere övgüler düzülürken, Türkiye'nin başarıları hasır altı
edilmişti.
Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,
dünyaca ünlü gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Timesgazetesine hitaben bir mektup kaleme alan Fahrettin Altun, Türkiye'yi gözardı edenlere sayılarla cevap verdi.
Altun, mektupta "Başyazınızda bir başarı hikayesi olarak övgüler düzülen
Almanya'da bir milyon kişi başına 83 kişi KOVİD-19 nedeniyle ölürken,
yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'den bahsedilmemesi dikkatçekicidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından itibaren sağlık
sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Altun, bu
yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60.000'i aşkın vatandaşınise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.
İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli
adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzemeve yardım gönderdiğini ifade etti.
New York Times gazetesinin, Altun'un mektubunu yayımlamak zorunda
kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.
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