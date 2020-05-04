HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir
Halkların Demokratik Partisi (HDP), partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin, "İstifa kararı kendi takdiridir." açıklamasını yaptı.
|04 Mayıs 2020 21:39
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Halkların Demokratik Partisi (HDP), partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ilişkin, "İstifa kararı kendi takdiridir." açıklamasını yaptı.
Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."
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