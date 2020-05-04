1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var

HACETTEPE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aşı Çalışmaları öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Yalçın, koronavirüs aşı çalışmalarında faz-4'e ulaşıldıktan sonra aşının piyasaya sürülebileceğini söyledi. Yalçın, "Dünya koronavirüsle mücadelede faz-2'de. Faz-2'deki aşı çalışmasının da piyasaya sürülebilmesi için 6 ile 18 ay kadar süre gerekebiliyor. Şu anda faz-2'de 10 civarında aşı adayı var'' dedi.
 04 Mayıs 2020 21:43
Yazdır
Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var

HACETTEPE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aşı Çalışmaları öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Yalçın, koronavirüs aşı çalışmalarında faz-4'e ulaşıldıktan sonra aşının piyasaya sürülebileceğini söyledi. Yalçın, "Dünya koronavirüsle mücadelede faz-2'de. Faz-2'deki aşı çalışmasının da piyasaya sürülebilmesi için 6 ile 18 ay kadar süre gerekebiliyor. Şu anda faz-2'de 10 civarında aşı adayı var'' dedi.

Prof. Dr. Songül Yalçın, dünyada ve Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan aşı çalışmalarının seyrini DHA muhabirine anlattı. Prof. Dr. Yalçın, salgından sonra tüm dünyada koronavirüsle ilgili aşı çalışmalarının büyük yoğunluk kazandığına dikkat çekerek, "Dünya'da bu konuda 120'den fazla aşı çalışması başlatıldı. Bu aşı çalışmalarından şu anda yaklaşık 10 tanesi şu an faz-2 adımında düzenlenmektedir. Bu 120 kayıtlı çalışmanın yaklaşık 20 tanesi de faz-1'e düzenlenmiştir" diye konuştu.

'BUGÜN YARIN OLACAK ŞEYLER DEĞİL'

Prof. Dr. Yalçın, bir hastalığa karşı aşının bulunabilmesi için belirli zaman gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aşı çalışmalarında fazlardan önce preklinik çalışması yapılır. Bu çalışmada insan dışı primatlar veya transgenik farelerde bu çalışmalar yapılır. Daha sonra faz-1 çalışmasında 10 ile 20 kişiye güvenilirlik konusunda bir çalışma yapılır. Faz-2'de ise bu 100- 200'lü rakamları bulur. Faz-3?te ise 1000, 2 bin, 10 binlere ulaşan rakamlarda bir çalışma yapıldıktan sonra 'aşının etkisi nedir', 'yan etkisi nedir' gibi konular genel kapsamda da gözlemlendikten sonra da faz-4'e ulaşılır ve sonrasında aşı piyasaya sürülüp lisans alınır. Dünya şu an koronavirüsle mücadelede faz-2'de. Faz-2'deki bir aşı çalışmasının da piyasaya sürülebilmesi için 6 ile 18 ay kadar süre gerekebiliyor. Şu anda faz-2'de 10 civarında aşı adayı var ama bunların sonuçta piyasaya sürülebilmesi, bugün yarın olacak şeyler değil. Eylül ayında faz-3'e ulaşılmış olsa bile muhtemelen aralık ayında sonraki aşamaya geçilecek gibi duruyor."

'KABAKULAK AŞISI 3 YILI BULMUŞTU'

Dünyada koronavirüs aşısının bulunması için milyarlarca lira aktarıldığını kaydeden Yalçın, "Bu zamana kadar en hızlı üretilen aşılardan biri kabakulak aşısıdır. Kabakulak aşısının da piyasaya sürülmesi 3 yılı bulmuştu. Yani bir aşının etkin kullanılabilmesi için belli fazlar geçmesi gerekiyor. Bu aşı da en iyi ihtimalle eylülde faz-3 safhasına gelmiş olacak ama yaygın kullanımı için daha çok zamana gerek duyulacak" dedi.

'HACETTEPE'DE AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Prof. Dr. Yalçın, koronavirüs hastalarına grip aşısı ya da verem aşısı (BCG) gibi aşıların kullanılmasıyla ilgili olarak ise grip aşısının her yıl yeniden üretildiğini kaydetti. BCG aşısı yapılan ülkelerde koronavirüs enfeksiyonunun mortalitesinin (ölüm oranı) çok daha az olduğuna dair öngörülerin bulunduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"BCG aşısının hem verem hastalığına karşı hem cüzzama karşı etkin olduğunu biliyoruz. Ayrıca 'BCG' denilen verem aşısı mesane kanserinde de tedavi amaçlı kullanılıyor ve verem aşısı Afrika'da verem hastalığı dışında diğer nedenlere bağlı zatürreyi gibi hastalıkları da azalttığı görülmüş. Yani bundan dolayı verem aşısının çok farklı bir etki mekanizması var. Bu etki mekanizması da öngörülerek koronavirüsün BCG aşısının rutin olarak uygulandığı ülkelerde mortalitesinin de düşük olduğu göz önüne alınarak, şu anda belli bazı aşı çalışmaları başlatılmış durumda. Avustralya'da, Hollanda'da sağlık personellerine yönelik verem aşısı yapılması ve bunların koronavirüse karşı hastalık durumlarının nasıl olduğuna dair takibine yönelik çalışmalar başlamış durumda."

Prof. Dr. Yalçın, ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nde koronavirüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hacettepe Üniversitesi'nde aşı çalışmaları faz-1 şeklinde devam ediyor. Bu konuda neler olacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okullar ve AVM'ler için uyarı!
04 Mayıs 2020 23:06		 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu
04 Mayıs 2020 22:10
Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor
04 Mayıs 2020 22:04		 Şanlıurfa'da koronavirüsü yenen 5 kişi taburcu oldu
04 Mayıs 2020 21:27
Kolonya İçerek Komaya Girdi, Hastaneye Kaldırıldı
04 Mayıs 2020 21:24		 Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu
04 Mayıs 2020 20:53
Hayırsever 7 bakkaldaki 40 bin liralık veresiye borcunu ödedi
04 Mayıs 2020 20:34		 ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti
04 Mayıs 2020 20:33
Şehit uzman onbaşı Bekir Gündeş için tören düzenlendi
04 Mayıs 2020 19:04		 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
04 Mayıs 2020 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - En kötü senaryo! Koronavirüs aşısı bulunmazsa ne olacak?23:06 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okullar ve AVM'ler için uyarı!23:01 - Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden alınacak22:56 - O ilde vaka bitti derken, yeniden önemli artış yaşandı22:49 - İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi22:42 - Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı22:37 - Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye darbe tepkisi22:29 - İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi22:26 - Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı
22:16 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı22:10 - 60 kişide korona çıkmıştı: Namazı kıldıran imam konuştu22:04 - Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor21:56 - TBMM'den, TBMM TV ile ilgili iddialara ilişkin açıklama21:51 - Ankara- Sivas YHT hattı ne zaman hizmete girecek?21:44 - Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak21:43 - Prof. Dr. Yalçın: Faz-2'de 10 civarında aşı adayı var21:39 - HDP: 'Ahmet Şık'ın istifa kararı kendi takdiridir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
Benzin ve motorine zam geldi
Bir şehir daha virüsü yendi, 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılması ile ilgili açıklama
Kabine toplanıyor... 3 kritik konu masada
Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı
2020 yılı asgari fitre miktarı belli oldu
Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı izni açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Protokolü feshederiz
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr'in geri dönmesi 2
unutulan fenomenler 10
Sense 8 4
Sözlük 9
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 4
nefesin nefesime 2
deplasman yapmak 4
ekpe udoh 1
kim jong un'un öldüğü iddiası 1
Levla Hanım 6
SON İLANLAR
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncelleme
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta İl Özel İdaresi Geçici 20 İşçi Alacak
Burdur Karamanlı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 50 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam