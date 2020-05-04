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Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) panzehrinin "ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak." uyarısında bulundu.
 04 Mayıs 2020 21:44
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Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) panzehrinin "ulusal birlik" ve "küresel dayanışma" olduğunu belirterek "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde gün içinde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne 40 ülkeden liderin katıldığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı, teşhisi ve tedavilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için toplam 7,4 milyar dolar taahhüt edildiğini anımsattı.

Ghebreyesus, etkinliğin küresel dayanışmanın güçlü ve ilham verici bir göstergesi olduğuna işaret ederek "(Kovid-19'dan) herkes eşit şekilde korunmalı. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz." dedi.

Dünya genelinde bazı ülkelerde yeni vakaların ve ölümlerin sayısı azalırken, diğerlerinde arttığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu yüzden bağış etkinliği çok önemliydi. Bu virüs, uzun süre bizimle olacak. Onu yenecek araçları geliştirmek ve paylaşmak için bir araya gelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Bu virüsün panzehri ulusal birlik ve küresel dayanışmadır. Bu virüse karşı panzehir, insan ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

- DSÖ'den Remdesivir'e yeşil ışık

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını verdi.

İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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