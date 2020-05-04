Kuaför ve berberler, 11 Mayıs'a hazırlanıyor
|04 Mayıs 2020 22:04
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İzmir'de kuaförler ve berberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesi vermesinin mutluluğunu yaşıyor.
İzmir Kuaförler ve Berberler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla işletmelerinin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağını açıkladığını hatırlattı.
Kararı mutluluklara karşıladıkları belirten Apaydın, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi açtığımız için çok mutluyuz." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Apaydın, "Maskesiz işlem yapılmaması yönünde üyelerimize yönlendirmemiz olacak. Dükkanlarımız, işletmelerimiz dezenfekte edilecek. Hijyen kurallarına eskisinden daha fazla dikkat edeceğiz. Hem kendi hem de müşterimizin sağlığını düşünerek planlama yapacağız." dedi.
Kuaförlerden bazıların 65 yaş üstü olduğunu belirten Apaydın, hem bunların hem de çıraklık öğrencisi olan gençlerin kısıtlamadan muaf olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin de bu süreçte hem esnafın hem müşterilerinin daha dikkatli hareket edeceğini, zaruri ihtiyaçların karşılanması noktasında eskisinden daha duyarlı davranacaklarını ifade etti.
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