Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
|04 Mayıs 2020 22:16
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Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-3 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 3 şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.
Operasyonlarda dijital materyal ve dökümanlar ele geçirildi.
Zanlılardan biri, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü kente götürüldü, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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