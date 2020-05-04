Bakan Selçuk'tan LGS hakkında video paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Giriş Sınavı(LGS) hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı.
|04 Mayıs 2020 22:26
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Giriş Sınavı(LGS) hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından LGS hakkında bilgiler içeren bir video paylaştı. Selçuk "LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini 20 Haziran 2020 olarak açıkladık. Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri alma yoluna gideceğimiz sınavla ilgili tüm soruların cevabını hazırladığımız videoda bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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