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2020 \ İçişleri Bakanlığı Genelgeleri

İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.
 04 Mayıs 2020 22:29
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İçişleri, 24 ile giriş - çıkış yasağına ilişkin genelge gönderdi

Genelgeye göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldırıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olamak üzere toplam 24 İle yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı bu nedenle vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artıracağı belirtilen genelgede, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve bu durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Bakanlık, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, yine bahse konu kısıtlamanın süresi 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda

Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasının kaldırılırken, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilimizde devamı, kararlaştırıldı.

Bakanlık, daha önceki gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerektiğini belirtti.

Buna göre;

1) Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

2) Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusun tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.
Memurlar.Net
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