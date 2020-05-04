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Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde devam eden sahra hastanesi inşaatı hızla devam ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin havalimanında uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
 04 Mayıs 2020 22:37
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Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde devam eden sahra hastanesi inşaatı hızla devam ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi,(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin havalimanında uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMI Genel Müdürü Keskin, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanesi inşaatı ile 05/23 pistinden gerçekleştirilen tüm kargo ve genel havacılık operasyonları birbirinden bağımsız olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek" dedi.
DHA
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