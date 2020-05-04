İki plajımız, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi
|04 Mayıs 2020 22:49
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Turizmin başkenti Antalya'da bulunan Patara ve Çıralı, İngiltere'nin The Quardian Gazetesi'nde, Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında gösterildi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası tatil planları yapan insanlar için en iyi plajlar listesi hazırlayan The Quardian Gazetesi'nde, Türkiye'den 5, Antalya'dan da 2 plajın yer aldığını belirtti.
Patara ve Çıralı plajlarının listede olduğunu aktaran Topaloğlu, Çıralı'nın Kemer ilçesinde yer aldığını ve eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olduğunu kaydetti.
Denizi, doğası ve sakinliği ile Çıralı'nın misafirlerini büyülediğini ifade eden Topaloğlu, "Bölgemiz, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi cezbetmeye devam ediyor. Burası caretta carettaların da yuvalama alanı. Misafirlerimiz gün doğumunda yavru caretta carettaların denizle buluşmasını da izleme fırsatı buluyor. Kemer olarak biz turizm sezonuna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
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