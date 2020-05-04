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'Ay yıldızlı' şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak

Sağlık Bakanlığınca Erzurum'da 400 bin metrekare alan üzerine kurulan ve açılış için gün sayan şehir hastanesi, teknik özellikleri ve imkanlarıyla adından söz ettirecek.
 04 Mayıs 2020 23:17
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'Ay yıldızlı' şehir hastanesi Doğu'nun sağlık üssü olacak

Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden birisi olan ve bölgenin sağlık üssü olarak görülen Erzurum Şehir Hastanesi, resmi açılış için gün sayıyor.

Sağlık Bakanlığınca kentte 400 bin metrekare alan üzerine kurulan şehir hastanesinde 786'sı tek, 128'i çift kişilik olmak üzere toplamda 914 hasta odası bulunuyor.

Beş yıldızlı otel konforuna sahip, kampüs içerisinde avm, marketler, kafeteryalar, araba yıkama servisleri gibi entegre ünitelerinin de bulunduğu Erzurum Şehir Hastanesi'de, king suit, vip suit ve suit olmak üzere üç kategoride hastalara hizmet verilecek.

Yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitesi bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehir hastanesi, aynı zamanda mimarisiyle de göz kamaştırıyor.

Ay yıldız şekli, akşamları bina ışıklandırmalarıyla iyice ortaya çıkan şehir hastanesinin yapımında çelik konstrüksiyon kullanılarak depreme çok daha dayanıklı hale getirildi.

Şu an bir bölümünde hastalara hizmet vermeye başlanan ve resmi açılış için gün sayan şehir hastanesinde helikopter pisti de mevcut.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bölgedeki sağlık üssü olmasının avantajlarının farkında olduklarını aktardı.

Şehir hastanesinin sadece kente değil bölgeye önemli bir kazanım olduğunu belirten Memiş, "Şehrimize kazandırılan sağlık yatırımları, pandemi ile mücadelede başarımızı artırdı. Yapılan sağlık yatırımları arasında en önemlisi sayılan şehir hastanesi de yine bu süreçte bizlere ayrı bir güven veriyor." dedi.

Memiş, şehir hastanesinin tam donanımlı, 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu söyledi.

Ülkenin önemli sağlık birimleri arasında

Odaların tamamının yoğun bakım ünitesi şeklinde dizayn edildiğini belirten Memiş, "Bölgemizin bir ucu Karadeniz'de diğer bir ucu Anadolu'nun ortasına kadar uzayan geniş bir coğrafyaya sahip. Böylesine büyük bir bölgede yapılan sağlık yatırımları da şehrimize artı avantajlar sağlıyor. Şehrimizde yapımı tamamlanan 400 bin metrekare alana kurulan hastane, sadece bölgede değil ülkemizdeki önemli sağlık birimleri arasında yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un ülke genelinde yeni tip koronavirüs salgını sürecini başarılı yöneten illerin başında geldiğini belirten Memiş, salgınla mücadelede yakalanan başarının ise sağlık alanında yapılan yatırımlarla olduğuna dikkati çekti.

Kentin bölgenin sağlık merkezi konumunda olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesi özelikle her odası oksijenli pandemi mücadelesinde birer yoğun bakım ünitesi gibi. Her odasında tuvaleti, banyosu ile özel hastaların kullanacağı bölümleri olan adeta 5 yıldızlı otel. Yatak kapasitesi ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir iliz ve bölgeye hitap eden bir şehiriz. Erzurum, pandemiyi yani salgınla mücadeleyi en iyi yöneten illerden birisidir. Erzurum'un sağlık alanındaki altyapısının iyi olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Sağlık alanında yapılan yatırımlarla muazzam bir sağlık hizmetine sahibiz."
Anadolu Ajansı
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