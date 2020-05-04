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Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Emin G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 04 Mayıs 2020 23:23
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Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Emin G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabında bir kavanoz dolusu mermi paylaşarak CHP'lileri tehdit ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan Mehmet Emin G.,emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin G., savcılık sorgusunun ardından, "Cebir veya tehdit kullanılarak bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sorgusunda suça konu paylaşımı yaptığını kabul eden Mehmet Emin G., "Darbe söyleminde bulundular. Bende o anki sinir ile böyle bir resim paylaştım. Yapabileceğimden falan değil. Sadece sinirlendiğim için ve tepki olsun diye paylaştım. Benim sicilim temizdir. Silahım falan yoktur. Sadece sinirlendiğim için böyle bir paylaşımda bulundum" dedi. Savcılığın tutuklama talebini reddeden Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Emin G.'yi ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
DHA
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