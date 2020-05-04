Prof. Dr. Özlü: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
|04 Mayıs 2020 23:30
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yapılan kabine toplantısı sonrası 'mayıs ayı normalleşme planı'nı açıkladı. Plana göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde 4 saat dışarı çıkabilecek. AVM'ler ve berberler ise 11 Mayıs'tan itibaren açılacak. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Erdoğan ayrıca 7 ilde de giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.
"VİRÜSLE BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Mayıs ayı normale dönüş adımlarını değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak. Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz.Virüsten hayatımızı geri alacağız." dedi
"HER RİSK VE AYRINTI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"
Normalleşme sürecinin ikinci bir koronavirüs salgınına neden olmayacak şekilde ilerleyeceğini belirten Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak. Her sektörde, her alanda Kovid-19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor. Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı
05 Mayıs 2020 22:11
|Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber
05 Mayıs 2020 22:00
|Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı
05 Mayıs 2020 21:20
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
05 Mayıs 2020 21:13
|Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
05 Mayıs 2020 21:03
|'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48
|Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
05 Mayıs 2020 20:33
|Koronavirüs turşu satışlarını artırdı
05 Mayıs 2020 20:23
|Antalya'da kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza
05 Mayıs 2020 20:14
|11 Mayıs öncesi berberlerin randevu yoğunluğu
05 Mayıs 2020 19:26