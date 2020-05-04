Diyarbakır Büyükşehir, 'usulsüz ihale' iddialarını yalanladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bazı internet sitelerindeki "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Acele ihalede yalnızca 2 şirket teklif verdi" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hiçbir şekilde araştırma yapılmadan ve konuyla ilgili bilgi alınmadan ortaya konulan iddiaların tamamen uydurma, dayanaksız ve asılsız olduğu kaydedildi.

Bu tür kasıtlı haberlerin belediye tarafından yapılan ve kamuoyu tarafından takdir edilen çalışmaları değersizleştirme çabası taşıdığına işaret edilen açıklamada, ''İdeolojik habercilik yapanların amacının yapılan bu hizmetleri karalamak olduğu aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimiz tarafından birçok defa müşahede edilmiştir." denildi.

- "13 farklı firmaya davet yazısı gönderildi"

Kovid-19 salgınının hızlı yayılması, mevsim koşulları, haşere ve larvaların üreme dönemleri nedeniyle, 2 Nisan'da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi gereğince mücadele için cihaz ve araç kiralama işi hizmet alımı ihalesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yalan haber içeriğinde söylendiği gibi sadece araç değil, haşere ve larvalarla mücadele işinin gereği birçok cihaz ve ekipman da ihale kapsamında yer almaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesi açık ifadesinden de anlaşıldığı gibi salgın hastalık gibi durumlar için öngörülmüş ve bu durumda kullanılmıştır. İhaleye katılım için 13 farklı firmaya davet yazısı gönderilmiştir. 5 firma ihale dokümanını satın almış ve 3 firma da ihaleye teklif vermiştir. Yapılan uygunluk kontrollerinde yaklaşık maliyeti 8 milyon 171 bin 58 lira olan söz konusu ihalemiz, yüzde 18,91'lik kırımla 6 milyon 625 bin 800 lira ile en uygun teklifi veren firmaya verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında yapılan haberde öne sürülen 'ihaleye 2 firma katıldı, adrese teslim ihale yapıldı' şeklindeki iddialar, tamamen asılsız ve dayanaktan uzak, gerçek dışı, hayali iddialardır. Haberi yapan ideolojik odakların amacının yapılan hizmetleri baltalamak, görevlendirme sonrası yapılan hizmetleri hazmedemedikleri, hizmete kavuşan kıymetli hemşehrilerimizin takdirini kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini karalamak olduğu açıkça ortadadır. "

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalan, gerçeği yansıtmayan ve kasıtlı haberle ilgili yasal yollardan mücadele edileceği ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.