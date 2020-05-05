5 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları
|05 Mayıs 2020 00:02
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EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TCMB, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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