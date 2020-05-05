Antalya Valisi: Seyahat kısıtlaması olan illerden gelenleri almayacağız

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten Seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeledeki tedbirler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığını ve salgına karşı mücadelede pozitif durum dolayısıyla bu kentlerin arasında Antalya'nın da bulunduğunu anımsatan Karaloğlu, "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Uyarılarda da bulunan Karaloğlu, saat 00.00'dan itibaren Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten Seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirterek "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Normalleşmede öncü şehirlerden biri olduk"

Mücadelede emeği bulunanlara ve Antalyalılara teşekkür eden Karaloğlu, "Titizlikle yürüttüğümüz mücadelenin meyvesi olarak, sizlerin de desteğiyle ülkemizde normalleşmenin başladığı öncü şehirlerden biri olduk. Mücadelemizde bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tedbirlere devam edileceğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Korona mücadelemizde geldiğimiz nokta umut verici ancak henüz bitmedi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bunun için, lütfen gevşemeyelim! Tedbiri elden bırakmayalım. İnşallah, başaracağız. Hep birlikte koronasız günlere ulaşacağız."

- Taksilerde tek/çift uygulaması kalktı

Karaloğlu, taksilerle ilgili alınan kararı da açıkladı. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bir süredir taksilerde uygulanan tek/çift uygulamasının sona erdiğini kaydeden Karaloğlu, saat 00.00'dan sonra tüm taksicilerin çalışabileceğini duyurdu.

Karaloğlu, bu kararın da taksici esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.