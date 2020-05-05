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Erdoğan'dan muhalefetin 'vefat sayıları gizleniyor' iddiasına tepki

Kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat sayılarının gizlendiğini iddia eden CHP'lli yöneticileri için "Kendi ülkenize ve milletinize husumetinizi açıkça ifade edemediğiniz için her musibeti buna alet ediyorsunuz. Ülkemizin ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede, ne işin ucundan tuttuğunuz ne de hakkı söylemek babında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur." dedi.
 05 Mayıs 2020 01:18
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Erdoğan'dan muhalefetin 'vefat sayıları gizleniyor' iddiasına tepki

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi ülkenize ve milletinize husumetinizi açıkça ifade edemediğiniz için her musibeti buna alet ediyorsunuz. Deprem olur, bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur, insanlar ekmeğinin, geleceğinin derdine düşmüşken, siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrağı dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken, siz balkonlardan tankları alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsınız.

Teröristler askerimize, polisimize, jandarmamıza saldırır, şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz. Sınırlarımıza yapılan tacizleri önlemek için harekatlar düzenleriz, siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin savunucusu olarak karşımızda yer alırsınız. Salgın olur, tüm dünya ülkemizin gayretlerini takdirle takip ederken, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiği, malzeme-ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. Buna karşılık ülkemizin ve milletimizin hayrına olan hiçbir meselede, ne işin ucundan tuttuğunuz ne de hakkı söylemek babında tek kelime ettiğiniz duyulmuştur.

Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na, bölünmüş yollardan şehir hastanelerine kadar karşı çıktığınız, engellemeye çalıştığınız her hizmeti tepe tepe kullanır, ama zehirli dilinizle bunları sürekli sokmaktan da geri durmazsınız."

- "İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz"

Atatürk Havalimanı arazisinde 45 gün içinde kurmayı başardıkları 1000 yataklı hastaneyi dahi, "14 milyar lira uçtu." diyerek karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonunun geldiğini ifade eden Erdoğan, "İnşa ettiğimiz şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar, son 2 ayda yaşananların ardından bile, maalesef, en küçük bir pişmanlık emaresi göstermediler, gösteremezler. O, kişilik meselesidir. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz." diye konuştu.

Aynı şekilde, İstanbul'dan çıkıp 3 saat içinde İzmir'e ulaşırken kullandıkları otoyola attıkları çamurların izlerinin de hala kurumadığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sırf polemik malzemesi yapmak uğruna insanların haysiyetlerine ve ailelerine saldırarak girdikleri vebalin umurlarında olmadığı biliyoruz. Ama artık bu anlayışın miadı dolmuştur. İnsanlık nasıl Kovid-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse, inşallah, Türkiye de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir. Türkiye'nin yeni dönemdeki en önemli kazanımlarından birinin de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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