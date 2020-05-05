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YKS, eski tarihine çekilmiş oldu

YÖK Başkanlığı, YKS tarihinin daha önce açıklanan eski takvime yakın bir tarihe çekilmiş olduğuna dikkat çekti. Covid-19 öncesi sınav tarihi 20-21 Haziran olarak ilan edilmişti. Salgın sonrası YKS tarihinin 25-26 Temmuz olarak güncellendiği belirtildi. Normalleşme ile birlikte, YKS sınavı, ilk tarihine yakın bir tarih olan 27-28 Haziran tarihine alınmıştır.
 05 Mayıs 2020 01:26
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YKS, eski tarihine çekilmiş oldu

YÖK Başkanlığı, YKS sınav tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte açıklamanın ilgili bölümleri:

Bilindiği üzere ülkemizde COVİD-19 küresel salgım ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurumlan Sınavı'nın 20-21 Haziran olarak belirlenen tarihi, bu küresel salgının pek çok ülkedeki seyri de dikkate alınarak, Türkiye'de vakaların artmaya başladığı, salgının seyrinin henüz tam olarak belli olmadığı ve adaylarla birlikte ailelerin psikolojik durumunun oldukça önemli olduğu bir dönemde 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti.

Bu gelinen aşamada, öğrencilerimizin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayırılacak vakit, kayıt, yerleşme gibi süreçler ve eğitim öğretim için ayrılması gereken süre dikkate alındığında, sınavın Haziran ayının sonunda yapılmasının adayların lehine bir durum oluşturacağı ortaya çıkmış, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da görüşü dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından, ilan edilen normalleşme süreci ile birlikte sınav tarihleri de yeniden güncellenmiştir.

Bugün Kabine kararı olarak duyurulan tarihin aslında tedbir maksadı ile ertelemeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğudur (27-28 Haziran). Yani YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır.

Memurlar.Net
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