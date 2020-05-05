Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi kendi kendini ihbar etti
|05 Mayıs 2020 02:22
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Halk TV'de yayımlanan Medya Mahallesi programı ilginç bir sohbete tanıklık etti.
Program sunucusu Ayşenur Aslan, kimsenin kısa çalışma ödeneğini alamadığını belirttiği sırada, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Miyase İlknur, "Müdürüm biz de yararlanıyoruz, kurum olarak, başvurunca alıyoruz." dedi.
Ayşenur Aslan "Peki kısa çalışıyormusunuz, ödenekten yararlanıyorsunuz?" diye sorunca, Miyase İlknur "Yo, tam çalışıyoruz. Kısa çalışmıyoruz, tam çalışıyoruz." dedi.
İşte o ilginç sohbet
Kısa Çalışma Uygulaması Nedir?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/
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