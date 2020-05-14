İnfaz düzenlemesi kapsamında tahliye olanlar memur olabilir mi?

Soru: Son infaz yasası ile cezaevinden tahliye oldum. Bu durum memurluğa atanmak için bana gerekli şartları sağlar mı?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna atanma şartlarını düzenleyen 48. maddesinin (A) fıkrasının 5 numaralı bendinde, "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak." hükmü yer almaktadır.

Burada üç husus önemlidir. İlki suçun kasıtla işlenen bir suç olması, ikincisi kesinleşmiş mahkumiyet süresinin bir yıl ve daha üzeri olması, üçüncüsü ise madde hükmünde sayılan nitelikli suçlar bakımından sürenin bir öneminin olmamasıdır. Buna göre taksirle işlenen suçlardan alınan mahkumiyetler memur olmaya engel değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olması durumunda ise ortada açıklanmış bir mahkumiyet olmadığından memuriyete atanmak mümkündür. Yasaklanmış hakların iadesi kararı alınması halinde de -madde hükmünde sayılan nitelikli suçlar hariç- memuriyete atama yapılabilecektir.

Diğer taraftan, kamuoyunda af yasası veya infaz yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun değişikliği sonrası yaklaşık 90 bin mahkum tahliye oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Değişikliklere ilişkin haberimiz için tıklayınız.

Düzenlemelerin af kanunu olmadığını belirtmemiz gerekmektedir. Sadece kesinleşen mahkumiyetlerin infaz şekline yöneliktir. Mahkumiyet ortadan kalkmamakta, suç vasıfları değişmemekte, sadece kişinin cezaevinde kalacağı süre değişmekte, denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı ve süresi yeniden belirlenmektedir. Hal böyle olunca 7242 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler, memuriyete atanma şartlarından biri olan belirli süre ve belirli suçlardan mahkum olmama şartında bir değişikliğe yol açmamıştır.

Sonuç olarak 7242 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler mahkumiyeti ortadan kaldırmadığından bu Kanun kapsamında tahliye olanların memuriyete atanmaları konusunda hak sağlayıcı bir durum söz konusu değildir. Kişinin kesinleşmiş mahkumiyeti yazımızın ilk kısmında belirttiğimiz türden ve süreden bir mahkumiyet ise 7242 sayılı Kanun kapsamında tahliye olması sonucu değiştirmeyecektir. Bu söylediklerimiz 4/B sözleşmeli personel atamaları için de geçerlidir.