Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi

646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile tek çatıya geçilmiş ve geçici 12. Maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır..." hükmüne yer verilmiştir

Bilahare yayımlanan 659 sayılı KHK'nın geçici 14 üncü maddesinde yer alan, "Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Maliye Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları ile stajyerleri, Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına,

b) Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Defterdarlık Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına,

başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar..." hükmü ile yapılanma tamamlanmıştı.

Konu Anayasa Mahkemesine yansımış ve Mahkeme düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştu:

Kanun koyucu, kamu yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak kamu görevlilerinin statüsünde, bunların unvanlarında, görev ve yetkilerinde değişiklikler yapabilir. KHK'nin genel gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığı kadrolarında istihdam edilmekte olan kontrolör, denetmen ve uzmanların merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla aynı çatı altında toplanarak kontrolörler ve denetmenler eliyle yürütülmekte olan denetim hizmetinin, diğer görevlerinin yanında uzmanlarca yerine getirilmesi suretiyle daha etkin bir uzmanlaşma modelinin oluşturulması amacıyla Maliye Bakanlığının teşkilat yapısının değiştirildiği, bununla bağlantılı olarak yeni bazı unvanların oluşturulduğu ve eski bazı unvanların ise kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu amacın kamu yararına yönelik olmadığı söylenemez. Teşkilatın yenilenen bu yapısı ile kamu yararının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği anayasallık denetiminin kapsamı dışındadır.

Öte yandan, denetim elemanı olarak görev yapan bir kamu görevlisinin (kontrolör, denetmen) bütün meslek hayatı boyunca aynı konumunu sürdürmesini gerektiren bir anayasal zorunluluk bulunmadığından Muhasebat Kontrolörü ile Milli Emlak Kontrolörü unvanlarının Maliye Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni ile Milli Emlak Denetmeni unvanlarının Defterdarlık Uzmanı olarak değiştirilmesinde Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmamaktadır (Anayasa Mahkemesi, E:2011/145, K:2013/70, T:06/06/2013).

Memurlar.Net olarak konunun her adımını haberleştirmiştir. İşte o dönemin bazı haberleri:

Gelir İdaresi Taslağı TBMM'de: Denetimde tek çatı yine yok

Tek çatıya Maliye Bakanlığı üstatları itiraz ediyor

Vergi müfettişliğine iptali istemine red kararı

Gelir idaresine ikinci tek çatı

Maliye, muhasebe denetmenlerini küstürdü

Maliyedeki denetmen ve kontrolörler uzman yapılmak isteniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte Kararnamelerde günü birlik değişiklik yapılma alışkanlığı arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan bir kısım değişiklikler ile birlikte eski yapıya dönme hamleleri sonuç verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 43 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Teftiş Başkanlığı kuruldu ve Hazine ve Maliye Müfettişi unvanı ihdas edildi.

60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Maliye Teftiş ve Hazine Kontrolörleri Başkanlığında Başkan Yardımcısı sayısı 3 olarak belirlenirken; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yapısı değiştirilip Grup Başkanlıkları Daire Başkanlığına dönüştürüldü.

Gelinen Durumda Hazine ve Maliye Bakanlığında,

Hazine ve Maliye Baş Müfettişi/Müfettişi/Yardımcısı

Vergi Başmüfettişi/Müfettişi/Yardımcısı

Hazine Başkontrolörü/Kontrolörü/Yardımcısı

Hazine ve Maliye Uzmanı/Yardımcısı

Sigorta Denetleme Uzmanı/Yardımcısı

Sigorta Denetleme Aktüeri/Yardımcısı

Defterdarlık Uzmanı/Yardımcısı (Taşra)

Gelir İdaresi Başkanlığı

Devlet Gelir Uzmanı/Yardımcısı

Muhtemelen önceki hükümet sistemi olsa bu tür değişiklikler tartışmaya açılacak ve yapılan bu uygulamadan niye geri dönüldüğü tartışılacaktı. Ama sessiz sedasız ve çeşitli kararnameler içine sıkıştırılan düzenlemelerden birçok kişinin haberi ancak yayınlandığında oluyor.