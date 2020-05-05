DMO, idari izinlilere, maske vermeyecek mi?
|05 Mayıs 2020 02:51
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COVID-19 pandemisiyle mücadele devletimizin güçlü sağlık sistemi ve sağlık personelinin üstün başarısıyla Dünya devletlerinin imrendiği şekilde üstün bir gayretle devam sürdürülmektedir.
Ancak, virüsün bulaş etkisini en az seviyeye indiren ve kalabalık mekanlarda zorunlu olan maskenin vatandaşlara etkin bir şekilde dağıtılmasında bir türlü sistem oturtulamamıştır. PTT, Eczaneler, Hayat Eve Sığar uygulamaları derken maskenin dağıtımıyla ilgili sorunlar devam ediyor. Hatta, bu haberimizde, maske dağıtım sürecini bir türlü oturtamayan sorumlu tüm bürokratların görevden alınması gerektiğini önermiştik.
Maske dağıtım süreci "Okyanusları geçip, derelerde boğulmaktan" başka bir şey değildir. Onlarca ülkeye "gururlanarak izlediğimiz" sağlık malzemesi tedariki bir yandan devam ederken, kendi vatandaşımıza belirli bir sistem içerisinde maske dağıtmayı beceremememiz ülkemizin yetersizliğinden değil, sorumlu bürokratların kabiliyetsizliğinden kaynaklanmaktadır.
Diğer taraftan, COVID-19 pandemisi sürecinde kamu idarelerinde görevli devlet memurlarına maske dağıtmakla Devlet Malzeme Ofisinin görevlendirildiğini 20 Nisan 2020 tarihli haberimizde sizlerle paylaşmıştık.
Devlet Malzeme Ofisi kamu idarelerinden maske tedarik sürecinde aşağıda yer alan dört göstergede veri talep etmektedir. Bunlar;
*Kurumunuzdaki personel sayısı,
*Dönüşümlü çalışma kapsamında günlük çalışma saatiniz,
*Dönüşümlü çalışma kapsamında günlük çalışan personel sayınız
*Kurumunuzda idari izinli sayılan personel sayınız.
Devlet Malzeme Ofisi, günlük çalışan personel sayısını dikkate alır; idari izinli olan (engelli, hamile, kronik hastalar, uzaktan çalışanlar vb.) personel sayısını dikkate almaz ise, bu durumda olanların maske temininde mağduriyetleri olacaktır.
Dolayısıyla, DMO tarafından kamu idarelerine gönderilecek maske dağıtımında kurumun toplam personel sayısı dikkate alınmak suretiyle planlama yapılmalıdır!
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