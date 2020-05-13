Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, her bir kamu idaresi tarafından harcamalara ve yatırımlara dair birçok farklı türde rapor hazırlanarak titizlikle gerek Sayıştay Başkanlığına, gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığına mezkür kanunda belirtilen tarihlerde düzenli olarak gönderilmektedir.

Bu raporların temelinde, bütçe tertibi bazlı harcamalar ve devam eden yatırımlara dair mevcut durum gibi, insan kaynakları durumu dışında tamamen mali mevzuata yönelik veriler yer almaktadır.

Haliyle, Devlet Personel Başkanlığının da kapatılması ile birlikte milyonlarca memuru içine alan kamu personel sistemimizde yıllık göstergeleri düzenli olarak takip eden ve raporlayan bir mekanizma maalesef bulunmamaktadır.

Yürürlükteki 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Bildirim" başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan diğer kamu idareleri kadro ve pozisyonlarının dolu boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirirler." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenleme doğrultusunda kamu idareleri Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının son günü itibarıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının e-bütçe sistemine kurumun ilgili ay sonu itibarıyla dolu-boş kadro sayıları ile yine belirtilen ay itibarıyla yapılan atamalar ile ayrılan personele dair bilgiler idareler tarafından kümülatif olarak girilmektedir.

Benzer şekilde, aynı ayların sonu itibarıyla mülga Devlet Personel Başkanlığının E-Uygulamalar, yeni adıyla Kamu E-Uygulama sistemine atanan-ayrılan personel sayıları girilmektedir.

ŞİMDİ SORUYORUZ; AŞAĞIDA YER ALAN BAZI GÖSTERGELER KURUMLARDAN E-BÜTÇE YA DA KAMU E-UYGULAMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA ALINMAK SURETİYLE YILLIK BAZDA RAPORLANSA VE KAMUOYUNA İLAN EDİLSE GÜZEL OLMAZ MI?

1-Kurumun toplam kadrolu, sözleşmeli, işçi vb. diğer statüde çalıştırdığı personel sayısı,

2-Kurumun unvan bazında dolu-boş kadro sayısı,

3-Kurumun sınıf bazında (GİH, SHS, AHS, THS, YHS ve diğerleri) görev yapan personel sayısı,

4-Kurumun yaş aralığı bazında personel dağılımı, (18-25, 26-35, 36-45 vb. belirlenecek aralıklarda)

5-Kurumun cinsiyet bazında personel dağılımı,

6-Kurumda kadın yönetici sayısı (Şube Müdürü dengi ve üstü kadrolarda görev yapan)

7-Kurumdan bir önceki yıl nedenlerine göre ayrılan personel sayısı, (Emeklilik, İstifa, Müstafi, Disiplin Cezası, İlişik Kesilmesi vb. diğer sebepler)

8-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre tahsis edilen atama iznine göre yapılan atama sayısı ve unvan bazında dağılımı,

9-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre atama sayısından istisna tutulan statüde yapılan atama sayısı,

10-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre tahsis edilen atama izninden kullanılamayan atama sayısı,

11-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına tahsis edilen atama izninin kullanılma oranı (Atama İzni Sayısı/Atanan Personel Sayısı)

12-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre tahsis edilen atama izninden KPSS merkezi yerleştirmelerine göre yerleşen personel sayısı,

13-Kuruma ilgili yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre tahsis edilen atama iznine dahil olan diğer kamu idarelerinden naklen atanan personel sayısı,

14-Kuruma ilgili yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre istisnai memur statüsünde atanan personel sayısı,

15-Kuruma ilgili yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre tekrar atanan personel sayısı,

16-Kuruma ilgili yıl içerisinde emeklilikten sonra yeniden kamu hizmetine alınan personel sayısı,

17- Kurumda ilgili yılda Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ya da ilgili mevzuatlar kapsamında görevlendirilen (giden/gelen) personel sayıları,

18- Kurumda Mecburi Hizmet Yükümlülüğü kapsamında yapılan atama sayısı unvan dağılımı,

19- Kurumda ilgili yıl içerisinde yargı kararı uyarınca yapılan atama sayısı unvan dağılımı,

20- Kuruma OHAL kapsamında ilgili yıl içerisinde yapılan atama sayıları ve unvan dağılımı,

21- İlgili yılda ulusal veya uluslarararası burslardan yararlanan/ödül alan personel sayıları,

22- Kurumda ilgili yılda adaylık süreci tamamlanan personel sayısı,

23- Kurumda personelin kuruma davacı olduğu ilgili yılda mahkemede devam etmekte olan/sonuçlandırılan dava sayısı,

24- Kurumda ilgili yılda, Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bir önceki yıldan devam etmekte olup sonuçlandırılan atama sayısı,

25- Kuruma ilgili yıl içerisinde 3713 sayılı Kanuna göre ataması yapılan şehit yakını ve gazi/gazi yakını personel sayısı,

26-Kuruma ilgili yıl içerisinde 2828 sayılı Kanuna göre ataması yapılan korunmaya muhtaç personel sayısı,

27-Kuruma ilgili yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ataması yapılan engelli personel sayısı,

28- Kuruma ilgili yıl içerisinde mevzuatına göre geçici görevlendirilen personel sayısı,

29-Kurumdan diğer kamu idarelerine geçici görevlendirilen personel sayısı,

30-Kurum personeli hakkında ilgili yıl içerisinde açılan disiplin soruşturması sayısı

31- Kurum personeli hakkında ilgili yıl içerisinde sonuçlandırılan disiplin soruşturması sayısı,

32-Kurum personeline yönelik ilgili yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda bir üst kadroya atanan personel sayısı,

33-Kurum personeli içerisinden sınavsız olarak ilgili yıl içerisinde bir üst kadroya atanan personel sayısı,

34-Kurum personeline yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısı

Yukarıda yer alan göstergeler kısa sürede ilk aklımıza gelenler. Eminim biraz daha konunun uzmanlı tarafından etraflıca kafa yorulduğunda genel düzeyde veya kurumlara özel göstergeler belirlenecektir.

Bu verilerin kamu idarelerinden basit bir elektronik sistem aracılığıyla periyodik olarak alınmak suretiyle her yıl bir takvim dahilinde kamuoyuyla genel veya idareler bazlı paylaşılmasının büyüdükçe derdi büyüyen kamu personel sistemine büyük katkısı olacaktır.

Öte yandan, yukarıda yer verdiğimiz göstergelerin her yıl idareler bazlı yayımlanması halinde; hangi kurumun personeline ilgili yıl içerisinde sınav açtığı, hangi kurumun hizmet içi eğitimlere büyük önem verdiği, hangi kurumun ilgili yıl içerisinde tahsis edilen atama izinleri etkin bir şekilde kullandığı ya da kullanamadığı gibi birçok durum somut bir şekilde ortaya çıkacaktır!

Hepimizin fiili uygulamalardan gördüğü gibi kamu personel sisteminin en büyük sorunlarından birisi de plansızlığıdır. Yıl içerisinde atama iznini etkin kullanmayan idareler yılın son günü ilana çıkınca, birçok idarelerin alım tarihleri haliyle birbiriyle çakışmakta, bir kurumu kazanan personel diğer kurumu kazanınca Cumhurbaşkanı Kararı ile tahsis edilen atama izinleri yanmaktadır. Ancak, bu durum devletin ilgili kurumlarınca bilinmesine rağmen raporlanıp kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Halbuki, atama izinlerini etkin kullanamayan plansız idarelerin bir sonraki yıl cezalandırılarak kullanamadığı kadar az sayıda atama izni verilmesi doğru olanıdır!

Sonuç olarak şunu söylesek yeterli olacaktır. Ölçülemeyen ve raporlanamayan hiçbir konu denetlenemez. Denetlenmeyen bir durumda/kurumda kontrol edilemez!

Bizden söylemesi kontrol daha fazla elden gitmeden dediklerimize kulak verin!

Yavuz Selim KAPLAN