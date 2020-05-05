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97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı

Kaymakam kararnamesi 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
 05 Mayıs 2020 04:41
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97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı

Kaymakam kararnamesi 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/180

Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;

Uşak - Karahallı Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet GÜLDEREN,

Afyonkarahisar - İhsaniye Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih DOGANOGLU,

Sivas - Kangal Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Erinç DEMİR,

Çankırı - Orta Kaymakamlığına
Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Bayram YILDIZ,

Afyonkarahisar - İscehisar Kaymakamlığına
Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KAPAR,

Kayseri - Yeşilhisar Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih BAYRAM,

Kastamonu - Devrekani Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Yücel ERDEM,

İzmir - Beydağ Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Abdurrahman ÇELEBİ,

Osmaniye - Toprakkale Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Gürsel TEMURCİ,

Malatya - Arapgir Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa DİLEKLİ,

Sivas - Gürün Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Kadir ALGIN,

Edime - Lalapaşa Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Çağatay ÇAKAL,

Samsun - Ladik Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Sedat SEZİK,

Rize - İkizdere Kaymakamlığına
Van Valiliği Kaymakam Adayı Cafer KAYMAKÇI,

Çankırı - Eldivan Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Emre OĞUZTÜRK,

Afyonkarahisar - Sinanpaşa Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra DEMİRER,

Bolu - Mengen Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Betül BÜYÜKKILIÇ,

Ordu - Aybastı Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Şükrü PEKPAK,

Eskişehir - Seyitgazi Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Kutsal BAYT AK,

Ordu-Ulubey Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı İsmail GÜNEY,

Aydın - Bozdoğan Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ARDIÇ,

Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Burak ÇİMŞİR,

Bartın - Kurucaşile Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet GÜZEL,

Yozgat - Çandır Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Murat YAYABAŞI,

Trabzon - Çarşıbaşı Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Burak YILMAZ,

Sivas - Divriği Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet BEK,

İsparta - Şarkikaraağaç Kaymakamlığına
Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Onur YILMAZER,

Kırşehir - Çiçekdağı Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Orhan Gazi KARAKAŞ,

Ordu - İkizce Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berat KASIMOĞLU,

Kastamonu - Araç Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Cengizhan ANKARA,

Rize - Derepazarı Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Nurbaki YALÇIN,

Burdur - Tefenni Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Caner CULUKAR,

Manisa-Köprübaşı Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KORKMAZ,

Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre FIRAT,

Giresun - Yağlıdere Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf AKIN,

Nevşehir - Gülşehir Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KAVANOZ,

Konya - Hadim Kaymakamlığına
Kars Valiliği Kaymakam Adayı Tufan Bağır GİLAN,

İsparta - Atabey Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Göksu BAYRAM,

Balıkesir - Balya Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Burak KESER,

Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına
İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Salih POÇANOGLU,

Trabzon - Arsin Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Ahmet ÖZDEMİR,

Konya - Doğanhisar Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ADIGÜZEL,

Düzce - Çilimli Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ŞAN,

Trabzon - Şalpazarı Kaymakamlığına
Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Uğur ÜNSAL,

Malatya - Darende Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Malik ÇALIŞIR,

Malatya - Doğanşehir Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim KÖROGLU,

Denizli-Bozkurt Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Talha BATTAL,

Osmaniye - Sumbas Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı idil ÖZDEMİR,

Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre ŞAHİN,

Konya - Taşkent Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KARAKAYA,

Adana - KaraisalI Kaymakamlığına
Gümüşhane Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet KAYA,

Gaziantep - Nurdağı Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı Eşref AKÇA,

Tokat - Almus Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Emre ÇİFCİ,

Bursa - Keleş Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Kübra TEYMUR,

Balıkesir - İvrindi Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Fatma TURHAN KESER,

Aksaray - Eskil Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Erkut PAMUK,

Gümüşhane - Torul Kaymakamlığına
Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Said KARAKAŞ,

Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Serdar ERDOĞAN,

Muğla - Kavaklıdere Kaymakamlığına
Mardin Valiliği Kaymakam Adayı Birkan TATLISÖZ,

Tokat - Reşadiye Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Hülya YAVUZ,

Niğde - Çamardı Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Fatih UZUN,

Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Ertuğrul ASLAN,

Adana - Karataş Kaymakamlığına
Batman Valiliği Kaymakam Adayı Fatih AYAZ,

Samsun - Yakakent Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Fatih EROGLU,

Aydın - Buharkent Kaymakamlığına
Uşak Valiliği Kaymakam Adayı Kemal ÜLKÜ,

Yozgat - Sarayken! Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tuğrul KUNDAKÇI,

Antalya - Akseki Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Volkan HÜLÜR,

Rize - iyidere Kaymakamlığına
Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Murat AK YÜZ,

Aksaray - Gülağaç Kaymakamlığına
Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Elif Nur SAÇAL,

Gaziantep - Araban Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Abdulhamit MUTLU,

Malatya - Akçadağ Kaymakamlığına
Malatya Valiliği Kaymakam Adayı Hulusi TEKE,

Rize - Çamlıhemşin Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Ahmed ÇELİK,

İsparta - Senirkent Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Alay YAZICI,

Karabük - Eskipazar Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Emrah BÜTÜN,

Bartın - Ulus Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ALKAL,

Kastamonu - Azdavay Kaymakamlığına
Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Melih AYDOĞAN,

Uşak - Sivaslı Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Semih CEMBEKLİ,

Sakarya - Taraklı Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah ARSLANTÜRK,

Amasya - Taşova Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berk ÇELİK,

Sivas - Yıldızeli Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ATALIK,

Bolu - Yeniçağa Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Nurhalil ÖZÇELİK,

Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Buğra KARADAĞ,

Giresun - Doğankent Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay KARATAŞ,

Burdur - Karamanlı Kaymakamlığına
Antalya Valiliği Kaymakam Adayı Adem TOPACA,

Denizli - Güney Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin KAPTAN,

Karaman - Ermenek Kaymakamlığına
Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Batuhan TAŞGIN,

Konya - Akören Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre TEMEL,

Afyonkarahisar-Bayat Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer TEKEŞ,

Nevşehir - Hacıbektaş Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KURTOĞLU,

Bilecik - Pazaryeri Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Berker ÇIRAK,

Çorum-Bayat Kaymakamlığına
Artvin Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa ÇELİK,

Sinop - Türkeli Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin Remzi KONAK,

Niğde - Ulukışla Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman ŞAHİN,

Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Oğuzhan Erdi ATAK,

Denizli - Çal Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Selin SARI,

Edime - Süloğlu Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk KAZDAL,

Bolu - Mudurnu Kaymakamlığına
Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed İkbal YELEK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
4 Mayıs 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Memurlar.Net
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