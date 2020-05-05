97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
|05 Mayıs 2020 04:41
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Kaymakam kararnamesi 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/180
Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;
Uşak - Karahallı Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet GÜLDEREN,
Afyonkarahisar - İhsaniye Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih DOGANOGLU,
Sivas - Kangal Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Erinç DEMİR,
Çankırı - Orta Kaymakamlığına
Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Bayram YILDIZ,
Afyonkarahisar - İscehisar Kaymakamlığına
Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KAPAR,
Kayseri - Yeşilhisar Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih BAYRAM,
Kastamonu - Devrekani Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Yücel ERDEM,
İzmir - Beydağ Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Abdurrahman ÇELEBİ,
Osmaniye - Toprakkale Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Gürsel TEMURCİ,
Malatya - Arapgir Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa DİLEKLİ,
Sivas - Gürün Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Kadir ALGIN,
Edime - Lalapaşa Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Çağatay ÇAKAL,
Samsun - Ladik Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Sedat SEZİK,
Rize - İkizdere Kaymakamlığına
Van Valiliği Kaymakam Adayı Cafer KAYMAKÇI,
Çankırı - Eldivan Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Emre OĞUZTÜRK,
Afyonkarahisar - Sinanpaşa Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra DEMİRER,
Bolu - Mengen Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Betül BÜYÜKKILIÇ,
Ordu - Aybastı Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Şükrü PEKPAK,
Eskişehir - Seyitgazi Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Kutsal BAYT AK,
Ordu-Ulubey Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı İsmail GÜNEY,
Aydın - Bozdoğan Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ARDIÇ,
Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Burak ÇİMŞİR,
Bartın - Kurucaşile Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet GÜZEL,
Yozgat - Çandır Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Murat YAYABAŞI,
Trabzon - Çarşıbaşı Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Burak YILMAZ,
Sivas - Divriği Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet BEK,
İsparta - Şarkikaraağaç Kaymakamlığına
Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Onur YILMAZER,
Kırşehir - Çiçekdağı Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Orhan Gazi KARAKAŞ,
Ordu - İkizce Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berat KASIMOĞLU,
Kastamonu - Araç Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Cengizhan ANKARA,
Rize - Derepazarı Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Nurbaki YALÇIN,
Burdur - Tefenni Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Caner CULUKAR,
Manisa-Köprübaşı Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KORKMAZ,
Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre FIRAT,
Giresun - Yağlıdere Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf AKIN,
Nevşehir - Gülşehir Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KAVANOZ,
Konya - Hadim Kaymakamlığına
Kars Valiliği Kaymakam Adayı Tufan Bağır GİLAN,
İsparta - Atabey Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Göksu BAYRAM,
Balıkesir - Balya Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Burak KESER,
Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına
İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Salih POÇANOGLU,
Trabzon - Arsin Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Ahmet ÖZDEMİR,
Konya - Doğanhisar Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ADIGÜZEL,
Düzce - Çilimli Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ŞAN,
Trabzon - Şalpazarı Kaymakamlığına
Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Uğur ÜNSAL,
Malatya - Darende Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Malik ÇALIŞIR,
Malatya - Doğanşehir Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim KÖROGLU,
Denizli-Bozkurt Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Talha BATTAL,
Osmaniye - Sumbas Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı idil ÖZDEMİR,
Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre ŞAHİN,
Konya - Taşkent Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KARAKAYA,
Adana - KaraisalI Kaymakamlığına
Gümüşhane Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet KAYA,
Gaziantep - Nurdağı Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı Eşref AKÇA,
Tokat - Almus Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Emre ÇİFCİ,
Bursa - Keleş Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Kübra TEYMUR,
Balıkesir - İvrindi Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Fatma TURHAN KESER,
Aksaray - Eskil Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Erkut PAMUK,
Gümüşhane - Torul Kaymakamlığına
Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Said KARAKAŞ,
Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Serdar ERDOĞAN,
Muğla - Kavaklıdere Kaymakamlığına
Mardin Valiliği Kaymakam Adayı Birkan TATLISÖZ,
Tokat - Reşadiye Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Hülya YAVUZ,
Niğde - Çamardı Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Fatih UZUN,
Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Ertuğrul ASLAN,
Adana - Karataş Kaymakamlığına
Batman Valiliği Kaymakam Adayı Fatih AYAZ,
Samsun - Yakakent Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Fatih EROGLU,
Aydın - Buharkent Kaymakamlığına
Uşak Valiliği Kaymakam Adayı Kemal ÜLKÜ,
Yozgat - Sarayken! Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tuğrul KUNDAKÇI,
Antalya - Akseki Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Volkan HÜLÜR,
Rize - iyidere Kaymakamlığına
Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Murat AK YÜZ,
Aksaray - Gülağaç Kaymakamlığına
Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Elif Nur SAÇAL,
Gaziantep - Araban Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Abdulhamit MUTLU,
Malatya - Akçadağ Kaymakamlığına
Malatya Valiliği Kaymakam Adayı Hulusi TEKE,
Rize - Çamlıhemşin Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Ahmed ÇELİK,
İsparta - Senirkent Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Alay YAZICI,
Karabük - Eskipazar Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Emrah BÜTÜN,
Bartın - Ulus Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ALKAL,
Kastamonu - Azdavay Kaymakamlığına
Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Melih AYDOĞAN,
Uşak - Sivaslı Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Semih CEMBEKLİ,
Sakarya - Taraklı Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah ARSLANTÜRK,
Amasya - Taşova Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berk ÇELİK,
Sivas - Yıldızeli Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ATALIK,
Bolu - Yeniçağa Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Nurhalil ÖZÇELİK,
Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Buğra KARADAĞ,
Giresun - Doğankent Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay KARATAŞ,
Burdur - Karamanlı Kaymakamlığına
Antalya Valiliği Kaymakam Adayı Adem TOPACA,
Denizli - Güney Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin KAPTAN,
Karaman - Ermenek Kaymakamlığına
Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Batuhan TAŞGIN,
Konya - Akören Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre TEMEL,
Afyonkarahisar-Bayat Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer TEKEŞ,
Nevşehir - Hacıbektaş Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KURTOĞLU,
Bilecik - Pazaryeri Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Berker ÇIRAK,
Çorum-Bayat Kaymakamlığına
Artvin Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa ÇELİK,
Sinop - Türkeli Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin Remzi KONAK,
Niğde - Ulukışla Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman ŞAHİN,
Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Oğuzhan Erdi ATAK,
Denizli - Çal Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Selin SARI,
Edime - Süloğlu Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk KAZDAL,
Bolu - Mudurnu Kaymakamlığına
Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed İkbal YELEK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
4 Mayıs 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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