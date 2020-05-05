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5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

5 Mayıs 2020 tarihli atamam kararnamesi yayımlandı.
 05 Mayıs 2020 04:59
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5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

5 Mayıs 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31118

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR görevlendirilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar CEYLAN atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Afyonkarahisar Gençlik ve Spor II Müdürlüğüne Feyzullah DERECİ,

- Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan YILDIZ,

- Bursa Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Salih BAŞPARMAK,

- Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa YAZICI,

- Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet EREN,

- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman TATLISU,

- Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman ŞAHİN,

- Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus ÖZTÜRK,

- Muş Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Emrullah GÜLER,

- Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam ER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanı İsmail DEMİREL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut OĞUZ atanmıştır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurutu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergin DİNÇ atanmıştır.

Tarım vc Orman Bakanlığı;

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed ÇOLAK,

- Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer BAL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa ÖZKAYA,

- Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne, Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel KODALAK,

- Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜNEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat ÇOĞAL atanmıştır.

- Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin ŞANVERDİ,

- Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ,

- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay BAYRAKTAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat BAŞTOR atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus Emre AYOZEN atanmıştır.

4 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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