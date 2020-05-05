İşte FETÖ'nün gen haritası

Gerçek Hayat Dergisi, özel bir sayı ile ihanet şebekesi FETÖ'nün gen haritasını ortaya çıkardı. Terörist başı Fetullah Gülen'in gizli teşkilatlarla ilişkileri, masonlarla bağlantıları, bugüne kadar yayınlanmayan bilgi, belge ve detaylarla ortaya konuldu.

İNÖNÜ VE GÜLEK İLE BAĞLANTILARI

Örgütün kuruluş amacının yanısıra örgütlenme modeli de en ince detayına kadar aktarıldı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan örgütün yolunu açan yerli ve yabancı işbirlikçiler ifşa edildi. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve CHP'nin kudretli mason Genel Sekreteri Kasım Gülek'in terörist Gülen'e destekleri, 27 Mayıs Milli Birlik Komitesi Genel Sekreteri Albay M. Şükran Özkaya ve gazeteci İnal İnanç'ın arşivinden çıkan özel belgelerle ifşa edildi.

KARANLIK İLİŞKİLER AĞI

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Musevi işadamı İshak Alaton, CHP eski Milletvekili Aydın Bolak, Vehbi Koç, Özel Harpçi Resat Taylan, CIA Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Amerikan Yahudi Örgütü Başkanı Abraham Foxman ve CIA ajanı Henri

Barkey gibi isimlerin FETÖ'nün kurulması, gelişmesi ve yayılması için yaptığı yardımlar kapsamlı bir şekilde gözler önüne serildi.

SOY AĞACI İRAN'A UZANIYOR

Sayıdaki en dikkat dosyalardan birisi de terörist Fetullah Gülen'in şaibeli soy ağacı ve öz geçmişi oldu. Dosyada Gülen'in soy ağacının İran Ermenilerine dayandığı ifade edildi: "Baş terörist Gülen'in babası Ramiz, fiili olarak Van-Erciş-Hevirzok doğumludur. Ancak nüfusa Hasankale olarak yazılmıştır. İran'daki 1852 Babi (Bahai) ayaklanmasına katılanlardan olan baba dedeleri Anadolu'ya kaçmış Ermenidir. Terörist başı Gülen'in annesinin nüfustaki kızlık ismi Rebia idi. Evlendiğinde nüfusta ismi Rabia'ya dönüşmüştür. Mezar taşında Refia yazsa da aile içindeki ismi Rabin'dir. Gülen de 1986 yılında pasaport alırken annesinin bu 3 adından biri olan Rabin'i yazmıştır."

DEVLETE BÖYLE SIZDI

Gülen'in devlete bizzat sızış öyküsü sayfalarda yerini aldı. Yaşı tutmamasına rağmen imam yapılması, hiç okula gitmediği halde ilkokul diploması verilmesi, devlet memuru olabilmesi için yaşının büyütülmesi ve CHP ile ilk teması satır satır ortaya döküldü. Gülen'in en büyük hamilerinden birisi olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'ün de portresine yer verildi.

TUNAGÜR'Ü FETÖ MÜ ÖLDÜRDÜ?

Masonik Manevi Cihazlanmacılarla yakın teması olan Tunagür'ün de bizzat hamilik yaptığı Gülen tarafından öldürülmüş olabileceği anlatılarla özel sayıya taşındı: Oğlu Mehmet Tunagür'ün anlattığına göre, hastanede tedavi gören Tunagür, taburcu olacağı için eşyaları hazırlanır. Hastaneden çıkmalarına artık dakikalar vardır. Son bir kere daha muayene etmek için doktorlar yanına girer. Tunagür onlar gidince tekrar yatağa düşer ve bir iki saat sonra ölür. Bu hastane son anda Hakan Fidan yetişmeseydi Recep Tayyip Erdoğan'ın da ameliyat masasında kalacağı rivayet edilen Sema Hastanesi'dir..

DİYALOG FİTNESİ NASIL DOĞDU?

FETÖ'nün en büyük fitnelerinden birisi olan 'dinler arası diyalog' projesinin köklerine de özel sayıda inildi. 'İbrahim'i dinler projesi' başlıyor' başlıklı dosyada özetle şu bilgilere yer verildi: Masonlar 1955'te İstanbul'u üç dinin başkenti yapmak da dahil 'dinler Arası Diyalog ve Hoşgörü' projesi başlatır. 1960 darbesi ili proje sekteye uğrar. 1963 yılında bu kez de görev mason Gülen'e tevdi edilir.