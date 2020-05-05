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Dünya OHAL'den çıkıyor

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 3 buçuk milyonu aşarken, özellikle Avrupa'da en kötünün geride kalmaya başladığı görülüyor. Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde birçok ülkedeki kısıtlamalar bu haftadan itibaren kademeli olarak gevşetiliyor
 05 Mayıs 2020 06:50
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Dünya OHAL'den çıkıyor

ÇOCUKLAR PARKA GİDEBİLECEK

İtalya'da yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinde şirketler üretim faaliyetlerini artıracak. Restoranlar ve barlar sipariş satış ve paket satış yapabilecek ancak normal faaliyete geçmek için haziran ayını bekleyecek. Almanya'nın birçok yerinde çocuklar yeniden parklara, müzelere ve hayvanat bahçelerine gidebilecek. Berber ve kuaförler de kapılarını açtı.

ALMANYA'DA OKULA DÖNÜŞ

Ayrıca Almanya'da yüz binlerce çocuk ve genç de haftalar sonra okul hayatına döndü. Bazı eyaletlerde ilkokul son sınıfta olan ya da gelecek yıl lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler dersbaşı yaptı. Portekiz'de toplu taşıma araçlarında maske veya vizör takmayan herkesin 350 euroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtilirken ülkede 6 haftadır kapalı olan kuaför salonları ve oto galeriler faaliyetlerine devam edebilecek.

KOMŞUDA MASKE ZORUNLULUĞU

Yunanistan'da toplu taşımada, asansörde, hastane, klinik ve doktor muayenehanelerinde maske takmak zorunlu hale geliyor. Kurala uymayan kişilere 150 euro ceza verilebilecek. Berber ve kuaförler, elektronik eşya satan mağazalar ve kitabevleri yeniden faaliyete geçebilecek. Vatandaşlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sokağa çıkabilecek ancak şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Anakara ile adalar arasında seyahate de izin verilmiyor.

BELÇİKA'DA İLK AŞAMA BAŞLIYOR

Belçika'da üç aşamalı normalleşmenin ilk aşaması kapsamında, bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak. Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika'da, maske satış ve dağıtımı yaygınlaştırılacak.

Dünya genelinde diğer ülkelerdeki normalleşme adımları ise şöyle:

- Tayland'da bazı iş yerlerinin ve parkların açılmasına izin verildi.

- Hong Kong'da kamu çalışanları işlerine geri dönerken, açık hava tesisler, kütüphaneler ve müzeler açılıyor.

- Avustralya'da da birçok eyalette izin verilen açık hava aktiviteleri artırıldı.

- Ürdün'de tüm ekonomik faaliyetlerin devam etmesine izin verildi.

- Tunus'ta kamu ve endüstri sektörlerinde çalışanların yarısı iş yerlerine geri dönüyor. Çalışanların maske takma zorunluluğu var.

- Mısır'da oteller kapasitenin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yerli turistlere açıldı.

- İran'da virüs riskinin az olduğu bölgelerdeki camiler ibadete açılıyor.

- Avusturya'da yaklaşık 100 bin öğrenci ve bitirme sınıfları yeniden düzenli öğretime başlangıç yaptı.

- Macaristan'da insanlar en az 1,5 metre mesafeyi korumak üzere yeniden sokağa çıkabilecek. Şirketler tekrar açılacak, restoranlar da dışarıda hizmet vermek üzere faaliyete geçebilecek. Ancak bu kurallar başkent Budapeşte ve çevresi için geçerli değil.

- İzlanda'da liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açıldı.

- Vietnam'da 3 aydır kapalı okullar yeniden açılmaya başladı.

- Malezya'da alışveriş merkezi, toplu taşıma, giyim mağazası, meyve ve sebze pazarı, evcil hayvan dükkanı, kuru temizleme, araç bakım ve onarım dükkanı ve spor salonu gibi işletmeler dün sabah saatlerinde kepenk açtı.

- Balkan ülkelerinde ise Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı, Slovenya'da cami ve mescitler ibadete açıldı, Sırbistan'da kafe ve restoranlar açıldı, şehirler arası ulaşım yeniden başladı.
Yeni Şafak
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