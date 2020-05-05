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Türkiye'nin arsa değeri 103 trilyon lira

Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Kurtuluş Altun "İstanbul'un değeri dolar bazında eriyor. Bunu 'menkulleştirerek' koruruz. Herkesin eve parası yetmeyebilir ama insanlar en değerli yerlerde bir otopark payı alabilir" dedi.
 05 Mayıs 2020 07:15
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Türkiye'nin arsa değeri 103 trilyon lira

Yapay zeka ve blockchain teknolojisini kullanarak veri hizmeti sunan Gayrimenkul Borsasının Genel Müdürü Kurtuluş Altun, 228 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ekonomik değerinin gayrimenkul olduğunu söyledi. Türkiye'de 184 milyonun üzerinde tapu olduğuna işaret eden Altun; bankalar, finans kuruluşları gibi ellerinde ciddi gayrimenkul bulunan kurumların varlıklarını takip etme, izleme ve analiz ederek onlara yön verme konusunda çalıştıklarına değindi. Türkiye'deki tapuların yüzde 67'sinin devletin elinde olduğunu belirten Altun; pandemi sürecinde yurt içi ve yurt dışından izleme ve rapor alma konusunda 12 katlık talep artışı olduğunu söyledi. Altun, "12 milyon tapu sahibine hizmet veriyoruz. Ücretsiz sunduğumuz 'Tapusor' ürününü 158 bin kişi kullanıyor, yüzde 10'u yabancı. Bir buçuk yılda 56 milyon sorgulama yapıldı" diye konuştu.

DOLAR BAZINDA GERİLEME

Türkiye arsa değerinin 103 trilyon lira olduğunu ancak bu değerin eridiğini anlatan Altun; gayrimenkul yatırımcısının 2013-2018 arasında TL üzerinden kazandığını, 2018'den itibaren döviz cinsinden zarar ettiğini, 2019 itibarıyla TL üzerinden de zarar etmeye başladığını, bu durumun İstanbul gayrimenkul piyasasına olumsuz yansıdığını kaydetti. İstanbul'un arsa değerinin TL üzerinden artsa da döviz bazında düştüğünü dile getiren Kurtuluş Altun; iki yıl önce 2 trilyon dolar olan değerin, 1,3 trilyon dolara gerilediğini söyledi. "İstanbul'un değeri ancak menkulleştirerek korunabilir" diyen Altun "Bunun üzerine çalışıyoruz. Gayrimenkulleri küçük parçalara bölüp borsada işlem yapılabilir hale getirirsek önemli ekonomik değer oluşacak. Muhtemelen Covid-19 aşısı bulunduğunda dibi görür, sonra toparlanırız" ifadelerini kullandı.

SADECE OTOPARKTAN KAYIP 13,8 MİLYAR TL

İstanbul'da otoparka uygun alanları tespit ettiklerini kaydeden Kurtuluş Altun; 224 bin yer üstü, 600 bin yer altı potansiyeli olduğunu belirterek, buradaki kaybın bir buçuk senede 13,8 milyar TL olduğuna işaret etti. Altun "Her saniye büyük kayıp. Menkulleştirme kontratları üzerinden oteller, hastaneler, sosyal tesisler, yurt binaları ülke ekonomisine kazandırılabilir. Herkesin daire almaya parası yetmeyebilir ama en değerli yerlerde bir otopark payı alıp buradan faizsiz gelir elde edebilirler" ifadelerini kullandı.

TATİL KÖYLERİ, YAŞLI AVRUPALIYA AÇILSIN

Kurtuluş Altun, Türkiye'nin bu sene 50 milyar dolar turizm geliri elde edemeyeceğini ancak sağlık sistemiyle bunun telafi edilebileceğini kaydetti. Altun "Salgında Avrupa'daki hasta bakımevleri çok büyük yara aldı. Biz, tatil köylerimizi sağlık amaçlı olarak emekliler için değerlendirebiliriz. Bu alanlar da bir an önce sertifikalandırılarak, satışa sunulur hale getirilmeli. Aralarında emekli fonlarının da olduğu 10 ülke fonuyla görüşüyoruz. Bu fonlar Türkiye'ye girmek için izlemede" şeklinde konuştu.

BİR AYDA 10* MİLYON LİRALIK SATIŞ

Mart başından itibaren 350 yatırımcıyla online bağlantı kuran Mars Investment, 16 Mart-16 Nisan arasında 10 milyon TL'lik gayrimenkul satış gerçekleştirdi. Genel Müdür Hakan Bucak "Talep sadece yerli yatırımcılardan değil Körfez, Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlardan da geldi. Tek problem bürokratik engeller. Vekaletnamenin ıslak imza gerektirmesi, elçiliklerin sağlıklı çalışmaması veya çok yoğun ve kapalı olması sebebiyle satış işlemlerimiz çok yavaş ilerliyor" dedi.

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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