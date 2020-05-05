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MHP'den teklif: Sağlık çalışanlarına tazminat verilmeli

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, çok sayıda sağlık personelinin koronavirüs sebebiyle hastalandığını ve ölümler yaşandığını hatırlatarak onları sadece alkışlamanın yetmediğini söyledi.
 05 Mayıs 2020 07:30
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MHP'den teklif: Sağlık çalışanlarına tazminat verilmeli

Aycan, "Hala bu vakalar, ölümler ne olarak tanımlanacak net değil. Bir meslek hastalığı, iş kazası olarak tanımlanacak mı? Bu çok önemli. Çünkü tazminat alabilecekler mi? Ne statü tanıyacağız. Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu buna müsait aslında" diye konuştu.

Hekim dışı sağlık personelinin de ek ödemelerden çok az yararlandığını anlatan MHP'li Aycan, ayrıca aile hekimleri ve orada çalışanların da bu haktan yararlanması gerektiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığının personel aldığını ancak yükün azaltılması için yine personel alması gerektiğine işaret eden Aycan, kamu üniversitelerine de YÖK aracılığıyla, KPSS puanı dikkate alınarak merkezi yerleştirmeyle alım yapılması gerektiğini söyledi.
Türkiye
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