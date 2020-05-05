Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizden çıkartıldı
İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı
|05 Mayıs 2020 07:45
|Yazdır
İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, bir kişi denizde erkek cesedi olduğunu fark etti.
Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, pasaport iskelesine çıkartılan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan Sedat Özcan'a (48) ait olduğunu tespit etti.
Özcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi
05 Mayıs 2020 21:31
|Cezai ehliyeti olmayan hırsız, esnafı canından bezdirdi
05 Mayıs 2020 16:43
|Yastıkların içine saklanan 87 bin 500 maske ele geçirildi
05 Mayıs 2020 14:42
|Eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli intihar etti
05 Mayıs 2020 12:48
|Polisten kaçan kumar şüphelisi ağaçta yakalandı
05 Mayıs 2020 10:51
|Uyuşturucu kaçakçısı ile işbirliği iddiasıyla Emniyet Müdürü'ne gözaltı
05 Mayıs 2020 08:21
|Polise yumruk atan kardeşlere 30 gün ev hapsi cezası
04 Mayıs 2020 19:18
|Çaldığı ziynet eşyasının satışından elde ettiği parayı dağıtırken yakalandı
04 Mayıs 2020 18:58
|Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü
04 Mayıs 2020 17:09
|Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis
04 Mayıs 2020 16:43