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Tepki çeken tahliye kararı itiraz sonucu kaldırıldı

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddiasıyla tutuklanan anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48), 48 gün sonra tahliye edildi. Tepkilere neden olan tahliye sonrası mağdur kızın babasının itirazı üzerine Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tahliye kararı' kaldırılarak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.
 05 Mayıs 2020 07:51
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Tepki çeken tahliye kararı itiraz sonucu kaldırıldı

Eskişehir'de oturan Ö.A., 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi H.H.K. ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını sevgilisi olan H.H.K.'nın isteği üzerine yanına getirerek 'yapmak zorundasın' diyerek cinsel ilişkiye zorladı ve kendisi ile kızının kıyafetlerini çıkardı. H.H.K da iddiaya göre bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra odayı terk ederek ayrıldı. Anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın okulundaki rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K., 6 Mart'ta Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturmasını tamamlayıp 13 Mart 2020 tarihinde Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında dava açtı. İddianamede iki sanık için 'çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına ilişkinde 2 kez yarı oranda ceza artırımı talep edildi.

2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık iddianamesinde sanıklardan anne Ö.A., suçunu itiraf ederek, evli olduğu halde sevgilisi olan H.H.K. ile 1,5 yıldır görüştüğünü söyledi. Ö.A. ifadesinde, "Görüşmelerin birinde 3 çocuğumu da yanıma alarak buluşmaya gittim. H.H.K ile cinsel ilişkiye girdim. Sonra sevgilim 14 yaşındaki kızımı beğendiğini, onunla birlikte olmak istediğini, onu da çağırmamı istedi. Yan odada olan kızımı çağırdım, korkması üzerine kıyafetlerimizi çıkardım. Kızım itiraz etti, sevgilim kızımı öptü ve dokundu. Bu sırada kızım istemediğinizi söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Bu olaydan sonra sevgilim, kızımın çıplak fotoğraflarını istedi, çekerek gönderdim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi. Sanık H.H.K. ise iddiaları reddederek Ö.A.'nın kendisini kıskanması nedeniyle iftira atmış olabileceğini öne sürdü.

TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE 'TAHLİYE' KARARI ÇIKTI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mart günü tutuklanan sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nin aylık tutukluluk incelemesini 22 Nisan'da yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan sanıkların 'üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süreyi' göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası tahliye kararına itiraz etti. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itiraz etme hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Baba bu kez de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaparak sanıklara verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

TUTUKLAMALARINA KARAR VERDİLDİ

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının 'katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması' nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği 'itiraz hakkı yoktur' kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi" denildi. Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.'nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

BABA, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.'nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.
DHA
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