Uyuşturucu kaçakçısı ile işbirliği iddiasıyla Emniyet Müdürü'ne gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ı takibe aldı. İçinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan TIR, İstanbul Büyükçekmece'de durduruldu. Aramada TIR'a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) ele geçirildi. Kapıkule'de beyan edilmeyip, Türkiye'ye kaçak sokulduğu belirlenen sterlinlere el konulurken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Gece yarısı tayini

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul'da izlenen TIR'ın yanına gelen ... Emniyet Müdürü N.Y.'nin şoförlüğünü yapan polis de gözaltına alındı. Polis sorguda, "Müdürüm N.Y.'nin yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim. Müdürümün bilgisi var" dedi. Bunun üzerine savcılıkça hakkında gözaltı kararı çıkarılan N.Y. 1 Mayıs'ta gece yarısı tayiniyle ...Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine çekildi. 2 Mayıs'ta da İstanbul'da gözaltına alınarak Edirne'ye götürüldü.

Kaçak dövizin sahibi

Bu sırada TIR sürücüsü sorgusunda kendisinin sterlinleri sadece taşıdığını, sahibi olarak bir başka ismin söylendiğini ifade etti. TIR sürücüsünün bağlantıları üzerinden kaçak dövizin sahibi olarak belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat D. de İstanbul'da gözaltına alınıp, Edirne'ye götürüldü.

Uyuşturucu yüklü gemiyi batırttı

Beyansız dövizin kaynağını tespit için Emniyet Müdürü N.Y. ile birlikte sorguya alınan Nejat D. ismi ilk 1992'de duyulmuştu. İçinde üç ton baz morfin bulunduğu öne sürülen "Kısmetim 1" gemisi Akdeniz'de çembere alınmıştı. Ancak gemi 4 gün süren operasyon sonunda personeli tarafından batırılmıştı.

6 ay önce atanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş isimden birisi olan ve iddiaları reddeden ikinci sınıf emniyet müdürü N.Y., 2017 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'ndan Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne, 2019'da ise ....İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.