Turizmde normalleşme haritası hazır! İşte yeni kurallar

Corona virüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, hangi alanda, nasıl normalleşecek? Son dönemde en çok tartışılan konu bu. Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı. Cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde oluşturulan eylem planına göre, oteller ve transfer araçlarına sertifika verilecek. Sertifikasyon çalışmasında otel lobisinden odalara, çalışanların alacağı eğitimden açık büfe ve restoranlara, havuz ve plajdan toplantı odalarına kadar tüm detaylar yer alıyor.

MAKSİMUM YÜZDE 60 DOLU OLACAK

Yeni plana göre, tüm transfer araçlarında dezenfektanlar yer alırken, araçların yan koltukları boş bırakılacak. Otellere maksimum yüzde 60 doluluk izni verilecek. Otele gelen turiste eğer maskesi yoksa maske temin edilecek. Turistin otele girişinde ateşi ölçülecek. Resepsiyona sosyal mesafe çizgileri eklenecek. Tesis içindeki çeşitli noktalara virüse karşı uyarıcı tabelalar ekleyecek olan oteller, farklı dillerde broşür ve bilgi notu da dağıtacak. Lobiden katlara, asansörden koridorlara ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için otelin çeşitli yerlerine dezenfektanlar asılacak.

ODALAR 12 SAAT BOŞ BIRAKILACAK

Tesis genelinde insan temasının yoğun olduğu yüzeyler, kapı kolları, dokunmatik ekranlar, kontrol panelleri, tezgah üstleri, mola odası/kafeterya, tırabzanlar, el yıkama istasyonları ve tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilerek kayıt altına alınacak. Lobi, fuaye alanlarındaki bekleme, dinlenme ve oturma alanlarında insanların etkileşimini ortadan kaldırmak üzere, koltuk ve sandalye sayıları en az seviyeye çekilerek gerekli sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları turist otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek. Odalar 12 saat boş bırakılacak. Oda temizliğinde görevli personel çalışırken kişisel koruyucu malzeme kullanacak.

DÖRT BAKANLIK ÇALIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) yetkililerinin yanı sıra sektör temsilcilerinin yer aldığı STK'lar da sertifikasyon sürecinde görev aldı.

KARANTİNA ALANI OLUŞTURULACAK

Oteller, acil durumlar için de karantina alanları oluşturacak. Gelen turistte ateş, öksürük vb gibi risk durumunun görülmesi halinde karantina alanına alınacak. Personel için bulaşı önlemek için özel koruyucu kıyafetler bulundurulacak. Personele pandemiye karşı mücadelede nasıl çalışması gerektiği yönünde özel eğitimler verilirken, personelin kullandığı ekipman, araç ve gereçler düzenli dezenfekte edilecek.

AÇIK BÜFE KALKMIYOR CAM BÜFE GELİYOR

Restoranların giriş bölümüne el dezenfektanları konulacak. Restoran-kafe girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak sosyal mesafe aralığı işaretlenmiş, masalar arasına ise en az 1.5 metre mesafe bırakılmış olacak. Ortak kullanımda olan çay/ kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar kaldırılacak. Yemek masalarında kullanılan tuz, baharat, kürdan vb. menaj takımları ile şeker gibi yardımcı ürün ve malzemeler tek kullanımlık paketlerde sunulacak. Her şey dahil sistemiyle çalışan otellerde açık büfedeki yiyeceklerin sunumları otel personeli tarafından yapılacak. Yiyecekler öksürük, hapşırma riskine karşı cam bir panelde kapalı sunulacak.

PLAJDA SOSYAL MESAFE

Yüzme havuzu, şezlonglar ve oturma alanlarında sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Yüzme havuzu suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1ile 1.5 ppm arasında tutulacak. Turistin havuza girmeden önce uyması gereken kurallar ve duş alması gerektiğine yönelik uyarıcı tabela görülür bir yerde asılacak. Fitness salonu ve SPA alanları bu sezon kapalı olacak.

YURT DIŞINA İLK UÇUŞLAR 12 HAZİRAN'DA

Bayram sonrası yurt içi uçuşları, 12 Haziran'dan sonra da yurt dışı uçuşları başlatmaya hazırlanan Ulaştırma Bakanlığı, sektörün en önemli kolunu da açmış olacak. Yurt dışından ilk uçuşlar Türkiye'nin iki ana kaynak pazarı olan Almanya ve Rusya'dan başlayacak. Ancak yeni plana göre uçuşlar, iki ülke arasında riski düşük şehirlerdeki havalimanlarından ve sınırlı olarak yapılacak.