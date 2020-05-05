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İstanbullu evde kaldı! Su harcaması arttı

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan İstanbulluların günlük su kullanım mart başından bu yana yüzde 4.5 arttı.
 05 Mayıs 2020 08:30
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İstanbullu evde kaldı! Su harcaması arttı

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: İSKİ yetkilileri, su kaynakları yeterli olsa da İstanbullulara suyun israf etmeden bilinçli olarak tüketilmesi çağrısında bulundu. İstanbullular Nisan ayında toplam 84 milyon 337 bin 847 ton su kullanırken, en çok su tüketimi sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başladığı 23 Nisan'dan sonra gözlendi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre nisan ayında en çok su tüketimi, 2 milyon 955 bin metreküp ile 23 Nisan'da oldu.

BARAJ DOLULUKLARI

İstanbul'da, geçen yıl bu tarihte barajların doluluk oranı yüzde 90.75 iken, dün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 68.54'i olarak açıklandı. Barajların, yüzde 31.46'sı ise boş durumda.

Son 10 yılda aynı günlerde, doluluk hiç yüzde 80'in altına düşmezken, 2014 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlar kurumuş, doluluk oranı yüzde 29.5'e düşmüştü. Barajların doluluk oranları, 2011 yılında 97.30, 2015'te ise 95.23 seviyelerine ulaşmış, son 10 yılda doluluk oranları hep yüzde 80'lerin üzerinde seyrederken, bu yıl aynı tarihte bu oran yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 68.53'te kaldı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayının son haftasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile yağışlar mevsim normallerinin yüzde 22 altında gerçekleşti. Mayıs ayının ilk yarısı tropikal (ılık ve yağışlı), ikinci yarısının ise yaz havasında yaşanması beklenirken, yağışların yüzde 75 ihtimalle mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
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