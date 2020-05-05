1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni yatırım trendi ufak tarım arazisi

Bu yılın başından itibaren artan arsa yatırımları, yönünü tarım arazisine çevirdi. Yatırımcılar, araziyi karla satmak için değil, üretim için alıyor. Küçük üretici olmak için 2 ila 9 dönüm arası tarlalar tercih ediliyor
 05 Mayıs 2020 08:32
Yazdır
Yeni yatırım trendi ufak tarım arazisi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Koronavirüs salgınıyla birlikte yatırımcıların arsa merakı yeniden arttı. Ancak bu sefer yatırımcı 'imar artışından' elde edilecek kara değil, tarımsal üretim yapabilecek araziye bakıyor!

Tarımsal üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığı şu günlerde, tarım arazilerinin gördüğü ilgi katlanıyor. Yapılan son araştırmalar ve arsa satış sistemlerinde kırsal bölgelerdeki tarım arazilerine yoğun bir talep oluştuğu görülüyor.

Talebi artıran en önemli etkenin kırsala göçüp üretim yapmak ya da kendi ürününü yetiştirmek isteyenler olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, orta sınıf gençlerde ve beyaz yakalı çalışanlarda tarıma yönelik farkındalık oluştuğunu anlatırken, salgın süreci ardından da tarım arazilerine olan ilginin devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan ise mevcut üreticilerin ekili alanını geliştirmek istemesi de arazi arayışlarını artırıyor.

Afyon'dan Nevşehir'e, Isparta'dan Ankara'ya kadar tarım alanları alıcılar tarafından değerlendiriliyor.

Hızlı yükseliş var

TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı Yöneticisi Berk Ünsal, salgının etkilerinin zayıflamasının ardından hızla yükselişe geçmesi beklenen sektörleri değerlendirdi.

Ünsal'a göre endüstriyel yapılar ve kiralık depo, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi sektörler ihtiyaç nedeniyle hızlı bir toparlanma eğilimi göstererek yatırımcılar için fırsat sunacak alanların başında geliyor.

Tarım ve hayvancılığın öneminin bu dönemde yakından hissedildiğini belirten Ünsal, "İthalat - ihracatın azalması ve gıda maddelerine erişimin öneminin artması, tarımcılık faaliyetlerini ve dolayısıyla arazi değerlerini de olumlu yönde etkiliyor. Tarımın yanı sıra besi çiftlikleri, silo, balık yetiştiriciliği gibi alanlar da önümüzdeki süreçte önem kazanacak" dedi.

Ünsal, bağ, bahçe tipi gayrimenkullerde de ekim zamanları yaklaştıkça fiyatlarda değişikliğin hissedileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Ekip biçecekler...

Online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, yıla iyi başlayan ekonomik göstergeler ve düşük faiz sayesinde 2020'nin yatırım açısından arazileri öne çıkardığını söyledi.

İlk 3 ay arazi yatırımlarına olan ilginin görüldüğünü belirten Erşahin, "Şu dönemde ise daha çok tarla amacıyla kullanılacak arazilere talep artışını gözlemliyoruz. Daha önce olsa uzun süre portföyde kalabilecek tarım arazilerinin kısa sürede alıcı bulduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 5 saat içinde 7 adet tarım arazisinin satışını yaptık. Satmış olduğumuz yerler değer artışı beklenecek yerler değil. Anlıyoruz ki, tarım arazisini alanlar kullanmak, ekip biçmek için alıyor" diye konuştu.

2 ila 9 dönüm arası tarla bakıyorlar

Arsa yatırımlarının genellikle görmeden, tapu ve imar araştırmaları sonucu güvenilir kaynaklardan yapıldığını belirten Erşahin, bu sayede salgın döneminde evden çıkmadan yapılabilecek alımlar arasında öne çıktığını söyledi. Erşahin, birçok ilde tarım arazisi arayışı olduğunu; genellikle küçük üretici olmak üzere 2 ila 9 dönüm arasında değişen tarıma elverişli tarlaların tercih edildiğini dile getirdi.

Emre Erşahin, "Mevcut dönemde insanlar evden çıkmadan da satın alabilecekleri tarlalara yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca tarım arazilerine ilginin artması nedeniyle ekim - dikime uygun olan küçük parsellerde bile bu artışı gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Prefabrik ev kuruyorlar

Beyaz yakalıların online çalışma alışkanlığı şehir merkezlerine görece yakın ancak daha az kalabalık sayfiye bölgelerde arazi arayışını da artırdı. Burada küçük bir arazide 'prefabrik' ev kurmak isteyenler, ya da çiftlik talebinde olanların arayışları da fazla. Bu talepte özellikle Çatalca, Hadımköy, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi bölgeler öne çıkıyor.

İÇ EGE'YE YOĞUN TALEP

Sanal ortamda artan arazi arayışları ve satın almalarda tarım arazileri için Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nün öne çıktığı görülüyor. Ardından ise Trakya'ya talep var. Tarım arazileri taleplerinde öne çıkan bölgeler şunlar:

Afyon
Kütahya
Isparta
Uşak
Ankara
Edirne
Tekirdağ
Nevşehir
Kayseri
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
05 Mayıs 2020 21:43		 Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05 Mayıs 2020 21:26
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı
05 Mayıs 2020 21:16		 Dev banka, Neova Sigorta'yı satın aldı
05 Mayıs 2020 19:30
Gram altın 386 lira seviyelerinde
05 Mayıs 2020 11:27		 Kazbank iddiasına KDK el koydu
05 Mayıs 2020 09:50
Türkiye'nin arsa değeri 103 trilyon lira
05 Mayıs 2020 07:15		 Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor
04 Mayıs 2020 22:37		 Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor
04 Mayıs 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti20:53 - Dolar 7 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor20:48 - 'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geldik evde yoktunuz 1
ömer döngeloğlu 3
kim jong un'un öldüğü iddiası 1
House of Cards 1
deniz 2
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
nefesin nefesime 2
05.05.2020 yök kararları 1
unutulan fenomenler 2
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam