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Dezenfektan tünelleri sağlığa zararlı

Salgınla mücadelede cadde ve sokakların su ve deterjanla temizlenmesinin yeterli olacağını bildiren bakanlık, belediyelere, "Dezenfektan tünelleri vb. insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca insan sağlığı açısından zararlıdır" uyarısında bulundu
 05 Mayıs 2020 08:35
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Dezenfektan tünelleri sağlığa zararlı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Pandemi sürecinde birçok belediye, cadde ve sokakları dezenfekte ederken, birçoğu da tazyikli su ile yıkadı. Hatta bazı belediyeler, vatandaşlar için dezenfektan tünelleri kurdu. Sağlık Bakanlığı ise cadde, sokak ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını, yayılmasını engelleyemeyeceğini, el değmeyen bu tür alanların dezenfeksiyonunun gerekli olmadığını açıkladı. "Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonunda Uyulması Gereken Kuralları" açıklayan bakanlık, cadde-sokakların su ve deterjanla temizlenmesinin yeterli olacağını bildirdi. Bakanlık, belediyelere, "Dezenfektan tünelleri vb. insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca insan sağlığı açısından zararlıdır" uyarısı yaptı.

Basınçlı su uyarısı

Cadde-sokak ve açık havanın dezenfeksiyonunun, hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolünün olmadığını kaydeden bakanlık, "Bu alanların su ve deterjanla temizliği yeterli. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan bu tür uygulamalardan kaçınılmalı" denildi.

Bakanlık, gereksiz kullanımdan kaçınılmasını isteyerek dezenfektan konusunda da belediyeleri şöyle uyardı: "Çamaşır suyu gibi klorlu dezenfektanların doğrudan insan üzerine kullanımı toksik ve sakıncalı. Dezenfektan tünelleri vb. insan üzerine kimyasalların püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. Ayrıca insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık sorunları gelişebilir. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmeli. Çamaşır suyu ile tuzruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir."

Elektronik aletler için kılıf önerisi

Elektronik aletlere ilişkin de, dokunmatik ekranların, klavyelerin, bilgisayar ekranlarının, tabletlerin önce nemli bezle silinmesini öneren bakanlık, "Dezenfeksiyon için en az yüzde 70'lik alkol kullanılabilir, yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır. Elektronik aletler için silinebilir kılıfların kullanılması düşünülebilir" değerlendirmesinde bulundu.
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