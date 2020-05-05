AK Parti video konferasnla vatandaşın derdini dinledi

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Koronavirüs nedeniyle siyasette yaşanan iletişimsizlik sorunu çözmeye karar veren İktidar Partisi, teşkilat ve seçmenle düzenli olarak videokonferans yöntemiyle bağlantı kurup dert dinlemeye başladı. Vatandaşlar, korona günlerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. En çok normalleşmenin ne zaman başlayacağı ve sosyal desteklerden kimlerin yararlanacağı merak ediliyor.

TABANIN NABZI

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri belirli periyotlarla örgütlerin il yönetim kurul toplantılarına sinevizyon aracılığı ile katılıyor. Bu toplantılarda illerdeki salgın kaynaklı, yaşanan gelişmeler, sorunlar dile getiriliyor. Parti yönetimi tarafından belirlenen sorunlar, daha sonra MYK ve MYK toplantılarında gündeme getiriliyor.

SOSYAL YARDIMLAR

Parti tabanının, daha çok sosyal yardım ve desteklerle ilgili sorular yönettiği, bunlardan nasıl yararlanılacağı ve nasıl geri ödeneceğine ilişkin sorular sordukları öğrenildi. Vatandaşların, ücretsiz dağıtılan maskelere ulaşımda sorun yaşandığı belirlendi. Maskelerin ücretli satılmasına izin verilmesi ve bir üst sınır konulmasına ilişkin talepler olduğu kaydedildi. Parti örgütünün, işsizlik sorunu ve ekonomideki belirsizlikle ilgili de sorular yönettikleri öğrenildi.