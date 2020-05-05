AK Parti video konferasnla vatandaşın derdini dinledi
|05 Mayıs 2020 08:43
|Yazdır
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Koronavirüs nedeniyle siyasette yaşanan iletişimsizlik sorunu çözmeye karar veren İktidar Partisi, teşkilat ve seçmenle düzenli olarak videokonferans yöntemiyle bağlantı kurup dert dinlemeye başladı. Vatandaşlar, korona günlerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. En çok normalleşmenin ne zaman başlayacağı ve sosyal desteklerden kimlerin yararlanacağı merak ediliyor.
TABANIN NABZI
Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri belirli periyotlarla örgütlerin il yönetim kurul toplantılarına sinevizyon aracılığı ile katılıyor. Bu toplantılarda illerdeki salgın kaynaklı, yaşanan gelişmeler, sorunlar dile getiriliyor. Parti yönetimi tarafından belirlenen sorunlar, daha sonra MYK ve MYK toplantılarında gündeme getiriliyor.
SOSYAL YARDIMLAR
Parti tabanının, daha çok sosyal yardım ve desteklerle ilgili sorular yönettiği, bunlardan nasıl yararlanılacağı ve nasıl geri ödeneceğine ilişkin sorular sordukları öğrenildi. Vatandaşların, ücretsiz dağıtılan maskelere ulaşımda sorun yaşandığı belirlendi. Maskelerin ücretli satılmasına izin verilmesi ve bir üst sınır konulmasına ilişkin talepler olduğu kaydedildi. Parti örgütünün, işsizlik sorunu ve ekonomideki belirsizlikle ilgili de sorular yönettikleri öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
05 Mayıs 2020 21:48
|Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
05 Mayıs 2020 20:28
|Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
05 Mayıs 2020 19:04
|Erdoğan: Baro ve tabip odaları seçimleri yeniden düzenlenecek
05 Mayıs 2020 18:39
|İletişim Başkanı Altun'dan darbe ve idam tehdidi içeren yazıya suç duyurusu
05 Mayıs 2020 17:31
|Bakan Soylu: 2019'da trafikte ölümler yüzde 27 azaldı
05 Mayıs 2020 16:08
|Bahçeli'den darbe iddialarına sert tepki
05 Mayıs 2020 15:05
|Erdoğan: Kurallara uyulmazsa, tedbirleri yeniden gözden geçiririz
05 Mayıs 2020 14:55
|AK Partili Çelik'ten darbe iddialarına tepki
05 Mayıs 2020 14:13
|İletişim Başkanı Altun'dan Libya ve Suriye açıklaması
05 Mayıs 2020 13:56