Erdoğan'a 'Menderes' benzetmesi yapan yazıya Fahrettin Altun'dan tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yazıya "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
|05 Mayıs 2020 08:48
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Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."
Altun'un paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.
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