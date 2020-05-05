Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılacak

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı il müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonucu, Özdil'in villa için yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi dün iptal edildi. Bakanlık, Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verdi. Belediye üç gün içerisinde yıkımı gerçekleştirmek durumunda. Yapmazsa bakanlık belediye hakkında suç duyurusunda bulunacak; 3 hafta içinde de kaçak kısımların yıkımını gerçekleştirecek.

İMAR BARIŞI SONRASI YAPTI

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün villada inceleme yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Özdil'in imar barışı sonrasında kaçak yaptığı uydu fotoğraflarından belirlenen 45 metrekarelik teras ve müştemilatı inceleyerek fotoğrafladılar. Ekiplerin tespitlerinin ardından Özdil'in villasındaki imara aykırı olarak yapıldığı belirlenen alanlar için Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verildi.

YALAN BEYAN VERDİ

Bu arada, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü "Kamu görevlilerine yalan beyanda bulunan" Yılmaz Özdil'in Eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın olduğu bölgede bulunan 4 villa ve bölgede imar barışı sonrasında yapılan çok sayıda villayla ilgili de inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın bulunduğu 349 ada da bulunan 3,4,5 ve 6 nolu parsellerin durumu ayrıntılı olarak araştırılacak. Hülya Özdil adına kayıtlı villa, 4'üncü parselde yer alıyor.

İNCELEME YAPILDI

Villanın ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekipleri ile birlikte villada inceleme yaptı. Aras, Bodrum Belediyesi'nde görevli, yapı kontrol, imar ve fen işleri ekipleriyle villada inceleme yaptı. Yanında bulunan görevlilere sorular yöneltti. İnceleme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu ifadeleri kullandı: "Bitez-Aktur'da basına konu olan parsel ve mülkle ilgili yapı kontrol müdürlüğü ekipleriyle inceleme yaptım. İnceleme sonuçlanınca kamuoyu tüm detaylarıyla bilgilendirilecektir."

142'DEN 310 M2'YE ÇIKARDI

Özdil'in ilk olarak 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı "Cins değişikliği" ile villaya çevirdiği ve daha sonra 142 metrekarelik villayı, bodrum kat, teras ilavesi gibi kaçak yapılarla 310 metrekareye çıkardığı uydu fotoğrafları ile tespit edilmişti.

ESKİ BAŞKANA İNCELEME

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ayrıca, Hülya Özdil'in 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı "Cins değişikliği " ile villaya çevirdiği dönemde Bodrum Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon hakkında da İçişleri Bakanlığı'na "İmara Aykırı Yapıya İnşaat İzni Verdiği" gerekçesiyle inceleme başlatılması için başvuruda bulunacağı da ifade edildi.

İŞTE TESPİTLER

Kaçaklar 2018 ve sonrasında yapıldı

Yapılan tespitlerde bodrum katın kaçak olduğu tespit edildi. Ana binanın altındaki bodrum katın büyük bir kısmı binanın altında, bir kısmı da dışarıya cepheli olarak yerleştirilmiş durumda. Dolayısıyla bodrum katın daha sonradan yapılma ihtimali bulunmuyor.

Bodrum Belediyesi bodrum katını dikkate almadan iskan verdiği ortaya çıktı. Bakanlık, İl Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderildi.

Yapı kayıt belgesinde 45.5 metrekare olarak gözüken terasın, yerinde yapılan incelemelerle 71 metrekare olduğu tespit edildi. Kanun gereği imar barışından ancak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaların sahipleri faydalanabiliyor. Ocak 2018'in hava fotoğraflarına bakıldığında terasın gözükmediği tespit edildi.

Mevcut yapı kayıt belgesi ise 2018'in 9. ayında alınmış. Yapı kayıt belgesindeki fotoğraflara terasın bitmiş hali konulmuş ama bunların imalatları 2018'in Ocak ayında gözükmüyor.

Yapılan incelemede bahçede 13,5 metrekare jeneratör odası, 18 metrekare müştemilat, 9,5 metrekarelik deponun olduğu, fakat bu yapıların da Ocak 2018 hava fotoğraflarında gözükmediği tespit edildi.

CHP'Lİ BELEDİYE DE TESCİL ETTİ

CHP'li Bodrum Belediyesi, Yılmaz Özdil'in villasında yapılan keşfin sonuçlarını bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Özdil'in villası 142 metrekare ofis olarak ruhsatlıyken kaçak olarak 310 metrekareye çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, İskan alındıktan sonra da kaçak yapılmaya devam edildi. Açıklamada yasadışı inşaat faaliyetleri tek tek anlatıldı. Açıklama özetle şöyle:

İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m2) İşyeri'dir.) Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. (Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m2) İşyeri'dir.

Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında; -müştemilat (18,00 m2). Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası)

Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Yapı Kayıt Belgesi "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m2" olarak düzenlenmiştir.

Tapu kaydında taşınmazın niteliği; "2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası" olarak belirtilmektedir.

Seda Tabak