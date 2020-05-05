Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haritalı
Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|05 Mayıs 2020 09:09
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Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.
Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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