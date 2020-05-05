Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık

Adana'da polis tarafından yanlışlıkla vurulan Ali Hemdan'ın ailesine Türkiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ali'nin ailesine vatandaşlık verilmesi için çalışma başlatıldı. Suriyeli Ali Hemdan'ın hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklanan polis memuru F.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Adana Valisi ve Emniyet Müdürü Ali'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla başsağlığı dileğinde bulunmuştu.



DEVLETE GÜVENİYORUZ

Ali Hemdan'ın ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin içeriğini Yeni Şafak'la paylaştı. Ali Hemdan'ın kardeşi İbrahim Hemdan, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmayı bizzat takip etme sözü verdiğini ifade etti. İbrahim Hemdan "Şu an soruşturma hangi aşamada bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizimle temasa geçip soruşturmaları kendisi takip edeceğini söyledikten biz takibi bıraktık. Bize 'Ali benim de oğlum soruşturmaları takip edeceğim' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlete güveniyoruz. Adaletin gereğini yapacağına inanıyoruz" diye konuştu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sözü verdiğini belirten İbrahim Hemdan, "Başkan Erdoğan'ın sözünün ardından bu konuda bize yardımcı olmak için ilgili makamları gönderdi. Bu girişim için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz bunu bu tazminat olarak görmüyoruz. Bu bizim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Basında çıkan bazı haberlerden dolayı üzüldüklerini ifade eden Hemdan, "Evin bazı ihtiyaçlarını almak için evden çıkmıştı. Suriyelilerin işlettiği dükkanların bulunduğu yere gidecekti. Polisten kaçtığı iddiası doğru değil. Olaya tanık olanlar ve Adli Tıp Raporları bu sözleri reddediyor. Bazıları onun uyuşturucu satıcısı olduğunu bile yazdı. Bunların hepsi yalan" dedi. Türk halkının kendilerine destek olmasında da büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan İbrahim Hemdan şunları kaydetti: "Türk hükümeti bizimle temasa geçti ve başsağlığı sundu. Türk halkı da destek olarak acımızı paylaştı. Herkese teşekkür ediyoruz."

Hamza Hıdır