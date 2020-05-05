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Bilim Kurulu Üyesi: Ramazan Bayramı, eski bayramlar gibi olmamalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuralları esnetmenin sıkıntı yaratacağını söyledi. Çelik, "Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın eski bayramlar gibi olmaması gerekiyor. Bayram kutlamalarını telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor" dedi.
 05 Mayıs 2020 11:10
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Bilim Kurulu Üyesi: Ramazan Bayramı, eski bayramlar gibi olmamalı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastaneye gelen vaka sayısının azaldığını söyledi. Çelik "Zatürre ile gelen hasta sayımızda azalma var. Bizim tespit ettiğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı filyasyonlarda pozitif temasların yakınlarını saptayıp hastaneye alıyoruz. Onlardan ötürü bir kalabalıklaşma var; ama hasta sayısında ciddi bir düşüş görmekteyiz. Ölüm sayısı da azalmış durumdadır. Şuan bizim entübe sayımız da ilk başlara göre son derece düşük seviyede seyrediyor" diye konuştu.

'HAZİRAN'I BULACAK'

Koronavirüsle mücadelede piki yayvan hale getirmenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Bizim virüste piki yayvanlaştırma gerekiyordu. Biz, bunu başarabildiğimizi ülke olarak görmekteyim. Nasıl pik artışı yavaş yavaş geliştirdiysek azalmayı da öyle götürebileceğiz. Birden düşmesini beklememiz mümkün değildir. Ben yine koronavirüsle mücadele konusunda sonunun Haziran'ı bulacağını tahmin etmekteyim" dedi.

'BAYRAMDA KURALLARI ESNETMEK SIKINTILI GÖRÜNÜYOR'

Ramazan Bayramında dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Çelik, "Bayramla ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama şu aşamada kendi görüşümü açıklamam gerekirse kuralları esnetmek biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Çünkü daha önce yaşanan tecrübeler var. Japonya ve Singapur'da gördük. Bunları bizim örnek almamız gerekiyor. Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın eski bayram gibi olmaması gerekiyor. Bunu bizim telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor. Yaz tatilinde de planlama yapmak için Haziran'ı görmek gerekir. Çünkü, vaka sayımız Haziran'da 150-175 bin aralığında olur" ifadelerini kullandı.
DHA
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