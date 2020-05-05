Kazbank iddiasına KDK el koydu

Bir yandan dolandırıcılık iddiaları dolaşırken, kaz şirketlerinin sahipleri ve onlarca sermaye ortağı ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kapısını çaldı. KDK, "Sadece kaz yetiştirmek istiyoruz" diyen şirket sahipleri ve sermaye ortaklarının başvurularını incelemeye aldı.

Bin kişiden 20'şer bin TL

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Doğal Kaz Ördek Yetiştiriciliği Şirketi kaz eti üretimi için sermaye ve ortaklık arayışı başlattı. Bin kişiden 20'şer bin lira toplayıp kaz eti üretim tesisini kurma hedefi konuldu.

Araştırma başlatan SPK, ilk etapta 86 kişiden 5.5 milyon TL toplandığını belirledi. Tesis için alınan 600 bin TL'lik arsanın imara açık olmadığı tespiti yapılırken, kar paylı sistemde üç yıl boyunca üyelere kar dağıtılmayacağı belirlendi.

Hatta Doğal Kaz A.Ş.'nin sahibinin

Çin'e gittiği, yeni bir "Çiftlikbank vakası" yaşandığı iddiaları kamuoyuna yansıdı.

İstinaf Mahkemesi'nin "Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçunun oluştuğunu kaydeden SPK'nın talebini olumlu bulmasıyla, şirket ve yöneticilerinin hesaplarına tedbir konuldu.

Doğal Kaz A.Ş. sahibi ve ortakları bu kez Niğde merkezli Bozkır Kaz A.Ş.'yi kurarak para toplamayı sürdürdü. Şirket sermaye pay sahibi sayısını 245'e kadar çıkardı. SPK bu şirketin de izini sürerek hesaplarına tedbir koydurdu.

Doğal Kaz A.Ş. ile Bozkır Kaz A.Ş. sahip ve sermaye ortaklarının başvurusu üzerine KDK inceleme yapmaya başladı. Şimdi KDK'nın incelemesinin sonucu bekleniyor.